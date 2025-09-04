Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái tử vong ngay trước thềm khai giảng

Đời sống 04/09/2025 10:57

Tối 3/9, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14 giờ ngày 3/9, em D.T.T.L (10 tuổi, ngụ xã Gio Linh) và P.T.B.H. (7 tuổi; ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng một người bạn rủ nhau đến chơi phía dưới gầm cầu Bến Sanh. 

 

Phát hiện H. xuống dưới nước mà không thấy lên, L. liền đến tìm kiếm. Một lúc sau, người bạn đi cùng không thấy cả 2 lên bờ liền chạy về nhà báo tin.

Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái tử vong ngay trước thềm khai giảng - Ảnh 1
Đến chiều tối 3/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái chết đuối - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng PC07, Công an tỉnh Quảng Trị) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm 2 bé gái.

Đến chiều cùng ngày, thi thể 2 em đã được tìm thấy. Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân để gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường phòng chống đuối nước, quan tâm con em mình trong thời gian nghỉ học.

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Chiều 3/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Sức khỏe 22 phút trước
NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Đời sống 33 phút trước
Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng