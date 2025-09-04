Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đời sống 04/09/2025 11:50

Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa giải cứu thành công một trường hợp “bắt cóc online”, bị các đối tượng khống chế qua điện thoại, yêu cầu bố mẹ chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 30/8, ông Đ.B.H. (trú tại phố Nguyễn Đổng Chi, Hà Nội) hốt hoảng chạy đến trụ sở công an trình báo con trai là anh Đ.P.L. (22 tuổi) bị bắt cóc.

Người cha run rẩy cho biết, điện thoại ông liên tục nhận tin nhắn kèm video con trai không mặc quần áo, bị dội nước lạnh, gương mặt hoảng loạn vừa khóc vừa cầu cứu. Đi kèm là lời đe dọa lạnh lùng từ kẻ lạ: “Chuyển ngay 150 triệu nếu không muốn nhận xác con trai. Nó nợ chứng khoán, không trả thì mất mạng”.

Nhìn hình ảnh con trai tội nghiệp trong clip, cả gia đình ông H. gần như suy sụp, tin rằng L. thực sự rơi vào tay bọn bắt cóc và tính mạng bị đe dọa từng giây.

Đối tượng không trực tiếp tiếp cận nạn nhân, mà lợi dụng sự sợ hãi để khống chế tinh thần, ép họ tự quay những cảnh “bị hành hạ” nhằm gây áp lực với gia đình.

Lực lượng chức năng lập tức trấn an gia đình, yêu cầu tuyệt đối không chuyển tiền, đồng thời triển khai các mũi trinh sát khẩn cấp tìm kiếm  nạn nhân. Chỉ vài giờ sau, công an phát hiện nạn nhân đang ở một nhà nghỉ thuộc xã Hoài Đức (Hà Nội). Anh L. được giải cứu an toàn, đưa trở về đoàn tụ cùng gia đình, chấm dứt cơn ác mộng.

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu - Ảnh 1
Nạn nhân được cơ quan công an giải cứu - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, anh L. thuật lại: Ngày 29/8, anh nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy và cả căn cước công dân của anh, rồi cáo buộc anh liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Để “chứng minh vô tội”, L. bị yêu cầu chuyển tiền. Khi tỏ ra lúng túng, anh lập tức bị chúng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, ép di chuyển đến nhà nghỉ, tự quay clip cảnh bị xối nước, nhục nhã rồi gửi về cho gia đình nhằm dễ bề khống chế.

Từ vụ việc nêu trên, Thượng tá Lê Xuân Hanh cảnh báo: Đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm, đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của người dân.

Kịch bản chung của tội phạm là dựng lên video “bị hành hạ”, biến nạn nhân thành công cụ để uy hiếp cha mẹ, người thân chuyển tiền chuộc.

“Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi nhận yêu cầu bất thường qua mạng xã hội hay điện thoại. Khi gặp tình huống tương tự, hãy lập tức báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời”, Thượng tá Hanh nhấn mạnh.\

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

(NLĐO)- Ô tô 7 chỗ dừng chờ đèn đỏ trên tuyến đường nối 2 cao tốc bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau khiến tài xế tử vong, 2 người cùng đi bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc online tin moi giải cứu bắt cóc online

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Sức khỏe 22 phút trước
NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Đời sống 32 phút trước
Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Hậu trường 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Đang chờ đèn đỏ, ô tô 7 chỗ bị xe tải tông bẹp dúm khiến 3 người thương vong

Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái tử vong ngay trước thềm khai giảng

Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái tử vong ngay trước thềm khai giảng

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng

TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng