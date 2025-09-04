NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, NSND Phạm Thị Thành mất tại nhà riêng, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, NSND Phạm Thị Thành mất tại nhà riêng, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Vào tháng 2 năm nay, các nghệ sĩ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Ngọc Huyền đã đến thăm đạo diễn Phạm Thị Thành. "Một người uyên bác, học rộng, một đạo diễn tài ba như cô, giờ đây chẳng còn nhận ra chúng tôi, những học trò cưng của cô là ai nữa. Thương cô thật nhiều, mãi biết ơn... ", NSND Ngọc Huyền chia sẻ.

Nghệ sĩ Phạm Thị Thành Bà Phạm Thị Thành là một trong những gương mặt có đóng góp to lớn trong lĩnh vực sân khấu, từng làm đạo diễn cho hơn 200 vở, trong đó có nhiều vở đạt huy chương vàng, huy chương bạc ở các hội diễn sân khấu. Ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà góp phần tạo nên không khí sôi động của sân khấu kịch một thời qua nhiều vở kịch đa dạng chủ đề, đặc biệt là các vở của Lưu Quang Vũ. Bà từng nêu quan niệm về một tác phẩm hay: "Tác phẩm đó phải mang tính thời đại, cập nhật nhưng đồng thời vẫn có sức hấp dẫn. Ý tưởng là quan trọng nhất, sau đó là bố cục, phương pháp nghệ thuật, phải tìm ra được những gay cấn mới, tính kịch mới, mâu thuẫn mới trong xã hội. Dù vở nào cũng nói về nhân tình thế thái, nhưng chủ đề ấy hôm nay phải khác xa với trước đây. Một yếu tố quan trọng không kém là kịch bản phải xây dựng tính cách nhân vật rõ ràng, bộc lộ qua những xung đột và ngôn ngữ không được dễ dãi quá".

Khi đã về hưu, bà vẫn đạo diễn nhiều chương trình lớn lễ như 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế. Ngoài ra, bà tham gia nhiều dự án trong, ngoài nước, nỗ lực quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành đã trút hơi thở cuối cùng lúc 19h55 tối 3/9, hưởng thọ 84 tuổi Nghệ sĩ sinh năm 1941 ở Huế, là con gái út của ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe dưới thời vua Bảo Đại. Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn Văn công Trung ương. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học đạo diễn sân khấu. Sau bảy năm học, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Năm 1987, Nhà hát được thành lập, bà Hà Nhân làm giám đốc, còn Phạm Thị Thành làm phó giám đốc. Bà tuyển sinh, đào tạo nhiều diễn viên tên tuổi như Lê Khanh, Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng. Bà từng giữ nhiều chức vụ như Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Năm 2012, bà nhận Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Bà từng kết hôn với nghệ sĩ Đào Mộng Long, có một con trai, một con gái.

