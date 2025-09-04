Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Đây không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý của giới trẻ, trách nhiệm xã hội và lỗ hổng pháp lý trong quản lý livestream trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đêm 2/9 rạng sáng 3/9, cộng đồng mạng chấn động khi TikToker Anh Thư (MiuYeeu) phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử. Hình ảnh cô run rẩy bước qua lan can rồi buông bỏ tất cả khiến nhiều người sốc nặng, ám ảnh.

Theo chuyên gia tâm lý Mai Văn Đức (Trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lý Nhân Hoa Việt), vụ việc nữ TikToker chọn cách livestream rồi nhảy lầu tự tử sau cú sốc tình cảm phản ánh nhiều tầng bậc phức tạp trong tâm lý cá nhân và bối cảnh xã hội hiện nay.

Theo thông tin từ VietNamNet, câu chuyện thương tâm này không chỉ gióng lên hồi chuông về tác động của mạng xã hội, mà còn đặt ra vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe tâm thần của giới trẻ trong áp lực tình cảm, công việc, cùng ánh nhìn từ cộng đồng mạng.

Chuyên gia Mai Văn Đức phân tích: “Hiện chưa có kết luận từ cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến quyết định tự tử của nữ Tiktoker. Nhưng việc T. để lại nhiều dòng trạng thái trên mạng xã hội bày tỏ tâm trạng buồn bã, chán nản liên quan đến chuyện tình cảm cũng đã phản ánh phần nào.

Với những người trẻ sống nặng về tình cảm, tình yêu đôi khi bị lý tưởng hóa thành ‘nguồn sống’. Khi bị phản bội, họ không chỉ mất đi một mối quan hệ mà còn cảm thấy bản thân bị phủ nhận, không còn giá trị. Điều đó dễ dẫn đến trạng thái sụp đổ tâm lý với những suy nghĩ cực đoan như ‘Tôi không còn xứng đáng để yêu’, hay ‘Nếu anh ấy không chọn tôi, thì sẽ chẳng còn ai chọn tôi’.”

Theo chuyên gia tâm lý, là một TikToker, cuộc sống của nạn nhân gắn liền với sự chú ý của công chúng. “Việc phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử có thể xem là một tiếng kêu cứu tuyệt vọng, mong người khác chứng kiến nỗi đau của mình. Nó cũng có thể là hành động ‘trừng phạt’ người phản bội, hoặc một cách để tìm lại sự hiện diện: ‘Nếu tôi không còn sống, ít nhất tôi sẽ không bị quên lãng’.”

Chuyên gia cho rằng hành vi cực đoan này cho thấy, nạn nhân có thể đã trải qua tình trạng trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc mà chưa được nhận diện. “Cách suy nghĩ 'hoặc có tình yêu, hoặc chẳng còn gì đáng sống' khiến mọi lựa chọn trở nên tuyệt đối hóa. Thêm vào đó, việc thiếu một hệ thống hỗ trợ tinh thần đủ vững chắc từ bạn bè, gia đình hay chuyên gia đã khiến cô rơi vào bế tắc.”

Chuyên gia Mai Văn Đức lý giải: “Đây là sự biểu đạt của bất lực, khi nạn nhân không tìm thấy cách nào khác để nói lên nỗi đau. Trong một môi trường mạng, nơi mọi chuyện đều được ‘phát sóng’, thậm chí cả bi kịch cá nhân, việc chọn cái chết công khai phần nào phản ánh ảnh hưởng của văn hóa mạng xã hội.”

Theo vị chuyên gia, cảnh tượng đau lòng này không chỉ gây sốc và thương cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ “hiệu ứng bắt chước”, đặc biệt với những người đang có tinh thần mong manh. “Với xã hội, đây là lời cảnh báo rằng có những người trẻ chỉ còn nhìn thấy cái chết như cách duy nhất để nói về nỗi đau của họ.”

Chuyên gia nhấn mạnh: “Mỗi cá nhân cần học cách đứng vững trên đôi chân riêng thay vì đặt hết ý nghĩa sống vào một mối quan hệ. Khi bị phản bội hay tổn thương nặng nề, điều quan trọng là không đóng kín, mà phải tìm đến sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình đến chuyên gia tâm lý.

Mạng xã hội không phải nơi để chữa lành, nó chỉ phóng đại nỗi đau và biến bi kịch thành trò tiêu khiển. Vì vậy, giáo dục cảm xúc và kỹ năng đối diện khủng hoảng cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong giới trẻ.”