Tuyến tàu điện nổi tiếng Gloria ở thủ đô Lisbon bị mất phanh khi lao dốc và đâm vào một tòa nhà, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương chiều 3/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Guardian, chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố quốc tang một ngày vào 4/9 sau vụ toa tàu điện trật bánh ở Lisbon khiến 15 người thiệt mạng.

Văn phòng Thủ tướng Luis Montenegro ra thông cáo gọi đây là thảm kịch “mang đến nỗi đau cho các gia đình và sự bàng hoàng cho cả đất nước”.

Trong khi đó, chính quyền Lisbon thông báo sẽ để tang 3 ngày. “Đây là một ngày bi thảm đối với thành phố. Lisbon đang để tang, đây là một sự cố vô cùng thảm khốc”, Thị trưởng thủ đô Carlos Moedas nói với báo chí.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ cho biết trong số các nạn nhân có cả công dân nước ngoài, nhưng không tiết lộ danh tính hay quốc tịch. Ngoài ra, ít nhất 18 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em, với 5 người bị thương nặng.

Hình ảnh ghi lại cho thấy toa xe điện màu vàng, trắng, thường được gọi là Elevador da Glória, nằm nghiêng trên con phố hẹp ở trung tâm Lisbon. Phần thân và nóc toa bị bẹp dúm, có dấu hiệu đâm mạnh vào một tòa nhà tại khúc cua. Các bộ phận bằng kim loại bị nghiền nát.

Lực lượng cứu hộ cho biết toàn bộ nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát chỉ trong vòng hơn 2 giờ.

Lực lượng chức năng ở hiện trường - Ảnh: US Sun

Theo thông tin từ VnExpres, dẫn tin từ Times, Gloria là một trong ba tuyến tàu điện leo dốc lâu đời nhất Lisbon, khai trương từ năm 1885, nổi tiếng với khách du lịch khi nối khu trung tâm thành phố với Bairro Alto - điểm đến về đêm sôi động. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ tuyến này xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Giới chức cho biết sẽ mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn, trong khi công ty vận hành khẳng định hệ thống tàu vừa được bảo dưỡng định kỳ năm ngoái.

