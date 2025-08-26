Máy bay chở 265 người phải hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ

Máy bay của hãng Air China chở 265 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng Siberia của Nga do sự cố động cơ.
- Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật
- Thêm một vụ rơi máy bay ở Ấn Độ, toàn bộ hành khách tử vong, trong đó có bé gái 23 tháng tuổi
Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho biết máy bay của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) chở 265 người đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia do lỗi động cơ.
Dẫn tin theo Rosaviatsia, máy bay gặp sự cố khi đang thực hiện hành trình từ London (Anh) đến Bắc Kinh. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một trong các động cơ gặp sự cố.
Theo thông tin từ VnExpress, dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia.
"Các dịch vụ sân bay được kích hoạt nhanh chóng để đón tiếp chuyến bay bất ngờ này. Hiếm khi có chuyến bay như vậy từ Anh đến Nizhnevartovsk, nhưng họ đã chuẩn bị rất nhanh chóng", một nhân chứng cho hay.
Theo Rosaviatsia, Air China đã quyết định điều máy bay dự phòng đến Nizhnevartovsk trong ngày 26/8 để đưa 250 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn trở về Bắc Kinh.