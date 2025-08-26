Máy bay chở 265 người phải hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ

Thế giới 26/08/2025 15:43

Máy bay của hãng Air China chở 265 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng Siberia của Nga do sự cố động cơ.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho biết máy bay của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) chở 265 người đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia do lỗi động cơ.

Dẫn tin theo Rosaviatsia, máy bay gặp sự cố khi đang thực hiện hành trình từ London (Anh) đến Bắc Kinh. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một trong các động cơ gặp sự cố.

Máy bay chở 265 người phải hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ - Ảnh 1
Máy bay Air China tại sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia, Nga ngày 26/8 - Ảnh: Baza

Theo thông tin từ VnExpress, dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia.

"Các dịch vụ sân bay được kích hoạt nhanh chóng để đón tiếp chuyến bay bất ngờ này. Hiếm khi có chuyến bay như vậy từ Anh đến Nizhnevartovsk, nhưng họ đã chuẩn bị rất nhanh chóng", một nhân chứng cho hay.

Theo Rosaviatsia, Air China đã quyết định điều máy bay dự phòng đến Nizhnevartovsk trong ngày 26/8 để đưa 250 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn trở về Bắc Kinh.

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương

Vụ tai nạn ngày 25/8 tại Uttar Pradesh tại Ấn Độ khiến ít nhất 9 người chết, 50 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe tải và xe hành hương.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố máy bay tin moi máy bay hạ cánh khẩn cấp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Máy bay quay tròn mất kiểm soát rồi rơi xuống hồ khi đang múc nước chữa cháy

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đạp xe giữa rừng, hai người suýt bị thương nghiêm trọng khi gấu đen bất ngờ xuất hiện và lao về phía họ

Đạp xe giữa rừng, hai người suýt bị thương nghiêm trọng khi gấu đen bất ngờ xuất hiện và lao về phía họ

Video 2 giờ 6 phút trước
Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Bé trai sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Huế

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn ở Tuyên Quang

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Nóng: Bão số 5 làm 3 người tử vong, 13 người bị thương, hơn 10.000 nhà hư hại

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ đổ về trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Tinh hoa hội tụ vào Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ đổ về trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

1 người tử vong, 14 ca nhập viện cấp cứu sau lốc xoáy ở Ninh Bình

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (29/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng, tương lai huy hoàng

Hỷ sự ập vào nhà trong 3 ngày tới (29/8), 3 con giáp hưởng trọn lộc Thần Tài, chỉ cần búng tay là có tiền vàng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương

Xe tải đâm xe chở người hành hương, ít nhất 9 người tử vong, 50 người khác bị thương

Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT

Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT

Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Vợ hiến gan cứu chồng, cả hai tử vong sau ca phẫu thuật

Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn cấp

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn