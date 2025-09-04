Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Ngày 4/9, trên mạng xã hội Facebook “Tin Nóng Bắc Ninh” xuất hiện thông tin với nội dung: “phường Tiền Phong: gia đình tá hỏa khi gửi con ở mầm non tư thục, khi đi vẫn ngon nghẻ, khi về bầm tím khắp người. Gia đình đã trình báo công an”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/9, thông tin từ UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo và giao cho Phòng Văn hoá – Xã hội chủ trì phối hợp với Công an phường và cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân – cơ sở 1 khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc trẻ bị bầm tím ở mặt khi gửi tại cơ sở.

Đại diện UBND phường khẳng định, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Động thái trên được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc một bé gái ở tỉnh Bắc Ninh bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh bé gái ở Bắc Ninh với vết bầm trên mặt - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo tohong tin từ báo Lao Động, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái D.T.V. bị bầm tím vùng mặt, trên má có dấu hiệu vết răng cắn, khiến dư luận xôn xao.

Bé được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1, phường Tiền Phong.

Đâm trọng thương bạn game rồi cầm dao cố thủ trong nhà Do mẫu thuẫn, Đỗ Đức Minh (trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) đã mang dao bầu sang nhà bạn cùng chơi game online đâm người này bị thương, sau đó, về nhà dùng dao cố thủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-vu-be-gai-o-bac-ninh-bi-bam-tim-khap-guong-mat-khi-gui-o-nha-tre-741281.html