Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Đời sống 05/09/2025 10:28

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong. 

Đến 15 giờ cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra.

Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giao cho Công an phường tiến hành làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc.

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo - Ảnh 1
Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (sinh năm 1990, giáo viên cơ sở mầm non M.X, phường Tiền Phong).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với L.T.V.A về hành vi "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra theo quy định.

 

