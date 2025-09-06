Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Đời sống 06/09/2025 07:00

Sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân, âm hộ của cô gái 22 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng, phải cấp cứu trong đêm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm y tế Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, vào đêm 4/9, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng âm hộ sưng đau chảy máu. 

Trước đó khoảng 6 tiếng, cô gái này đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại spa tư nhân. Theo các bác sĩ, vùng âm hộ của bệnh nhân bị biến dạng, môi lớn bên phải sưng tím, kích thước khoảng 5x6cm. 

Ngay sau đó, kíp trực đã hội chẩn lãnh đạo cùng bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Kết luận ban đầu, bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ lại bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. 

Hiện bệnh nhân được theo dõi sát tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - Phụ sản, điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 1
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên, thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, giúp phụ nữ cải thiện thẩm mỹ sau sinh nở hoặc khuyết điểm bẩm sinh. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm, giàu mạch máu, dễ bị tổn thương nếu can thiệp sai kỹ thuật. Chỉ một thao tác cắt không đúng hoặc thực hiện tại nơi không đảm bảo vô trùng, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như: sốc mất máu, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn vùng kín.

Trong khi đó, tại nhiều spa tư nhân, thủ thuật thường được thực hiện nhưng không có xét nghiệm máu tiền phẫu, không kiểm tra tình trạng đông máu, tăng nguy cơ sốc mất máu ở người có tiền sử rối loạn đông máu. Cùng với đó, dụng cụ phẫu thuật tại các cơ sở này thường không được vô trùng đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu rất cao.

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Nhờ sự sơ cứu tại chỗ kịp thời và nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nam bệnh nhân ngừng tim gần 40 phút đã hồi phục hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp vùng kín biến chứng hậu thẫm mỹ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Đời sống 23 phút trước
Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp được Quý Nhân soi đường chỉ lối, trúng số cực to, tiền bạc chật két, dang tay đón vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/9/2025, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia, cả nhà Hạnh Phúc

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/9/2025, 3 con giáp may mắn gõ cửa, Thần Tài mở kho phát ngân khố, chuẩn bị có số làm đại gia, cả nhà Hạnh Phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 6/9/2025, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 6/9/2025, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Không chỉ học giỏi, Dương Mịch còn nổi tiếng với EQ cao trong Cbiz

Không chỉ học giỏi, Dương Mịch còn nổi tiếng với EQ cao trong Cbiz

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp làm 1 lời 10, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, 3 con giáp làm 1 lời 10, tiền vàng đầy đủ, công danh sự nghiệp phất lên không ngừng, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 7/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 7/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
5 năm sống kham khổ để lo cho mẹ, con gái bật khóc khi biết sự thật

5 năm sống kham khổ để lo cho mẹ, con gái bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh tới tấp ở TP.HCM

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Gia Lai: 9 học sinh bị ngộ độc khi tự ý bắt cóc về làm thịt ăn

Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng khô sâu hơn 20 mét

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu