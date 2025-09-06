Sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân, âm hộ của cô gái 22 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng, phải cấp cứu trong đêm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm y tế Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, vào đêm 4/9, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng âm hộ sưng đau chảy máu.

Trước đó khoảng 6 tiếng, cô gái này đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại spa tư nhân. Theo các bác sĩ, vùng âm hộ của bệnh nhân bị biến dạng, môi lớn bên phải sưng tím, kích thước khoảng 5x6cm.

Ngay sau đó, kíp trực đã hội chẩn lãnh đạo cùng bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Kết luận ban đầu, bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ lại bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Hiện bệnh nhân được theo dõi sát tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - Phụ sản, điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên, thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, giúp phụ nữ cải thiện thẩm mỹ sau sinh nở hoặc khuyết điểm bẩm sinh. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm, giàu mạch máu, dễ bị tổn thương nếu can thiệp sai kỹ thuật. Chỉ một thao tác cắt không đúng hoặc thực hiện tại nơi không đảm bảo vô trùng, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như: sốc mất máu, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn vùng kín.

Trong khi đó, tại nhiều spa tư nhân, thủ thuật thường được thực hiện nhưng không có xét nghiệm máu tiền phẫu, không kiểm tra tình trạng đông máu, tăng nguy cơ sốc mất máu ở người có tiền sử rối loạn đông máu. Cùng với đó, dụng cụ phẫu thuật tại các cơ sở này thường không được vô trùng đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu rất cao.

