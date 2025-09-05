Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Đời sống 05/09/2025 16:52

Nhờ sự sơ cứu tại chỗ kịp thời và nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nam bệnh nhân ngừng tim gần 40 phút đã hồi phục hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân N.M.T. (49 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) bị ngừng thở, ngừng tim gần 40 phút khi chơi thể thao.

Theo phía bệnh viện, ngày 26/8, trong quá trình chơi Pickleball, ông T. đột ngột bị ngã xuống sân. Ngay sau đó, bệnh nhân được người chơi cùng ép tim và gọi xe cấp cứu. Trên đường đến viện, ông T. tiếp tục được cấp cứu, ép tim liên tục.

Sau khoảng 25 phút, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng tím tái toàn thân, hôn mê sâu, ngừng thở, ngừng tim.

Hơn 1 tuần điều trị tích cực, hiện bệnh nhân T. đã phục hồi hoàn toàn, tỉnh táo hơn và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim - Ảnh 1
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân T. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, yếu tố quyết định thành công của việc cứu sống bệnh nhân N.M.T. là được cấp cứu ngừng tuần hoàn ban đầu ngay tại chỗ và trên đường vận chuyển, từ đó giúp duy trì tuần hoàn não.

Ngoài ra nhờ có sự phối hợp nhanh chóng, ăn ý giữa các khoa Cấp cứu - Tim mạch - Hồi sức tích cực và được sự chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ khóa:   đột quỵ ngừng tim chơi pickleball

