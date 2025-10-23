Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Sự nghi ngờ càng gia tăng sau khi một video ghi lại cảnh Đậu Kiêu tỏ ra lạnh nhạt với vợ tại sân bay được lan truyền rộng rãi. Trong clip, nam diễn viên đi trước, phớt lờ hoàn toàn nỗ lực đuổi theo của Hà Siêu Liên.

Thông tin cho rằng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống ly thân bắt nguồn từ phát ngôn úp mở của nhà sản xuất Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) khi bà tiết lộ rằng “một nam diễn viên nổi tiếng và ái nữ tỷ phú” sắp chia tay vì bất đồng quan điểm sống và sự bất mãn của người chồng. Dù không nêu đích danh, dân mạng nhanh chóng gọi tên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên.

Một người bạn của cặp đôi sau đó phủ nhận tin đồn, khẳng định cả hai vẫn hạnh phúc và đang lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, những lời đồn tiêu cực vẫn chưa dừng lại.

Trước khi tin đồn ly hôn nổ ra, cặp đôi đã vướng nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt” trong gần 1 năm. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, không tương tác trên mạng xã hội. Theo một nguồn tin, Hà Siêu Liên sống chủ yếu cùng gia đình, trong khi Đậu Kiêu thường xuyên xa nhà để đóng phim.

Thời điểm tin đồn ly hôn của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên bùng phát, một số trang tin tại Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin Hà Siêu Liên ngoại tình trong thời gian đợi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cặp đôi Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ vào năm 2023 tại Bali (Indonesia). Ước tính đám cưới đã tiêu tốn hơn khoảng 170 tỉ đồng. Theo Sohu, toàn bộ chi phí từ vé máy bay, khách sạn, phục vụ khách mời... đều do Đậu Kiêu tự chi trả.

Chiếc váy cưới của Hà Siêu Liên được chế tác thủ công tinh xảo, nhẫn kim cương hồng 5,97 carat do Đậu Kiêu tự tay tham gia thiết kế. Sau lễ cưới, anh tiếp tục chi 30 triệu đô Hong Kong (khoảng 101 tỉ đồng) để sửa sang lại nhà cho phía Hà Siêu Liên.

Cũng theo Sohu, để đủ kinh phí, Đậu Kiêu đã phải tạm ứng tiền cát-xê quảng cáo và vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Sau đám cưới, nam diễn viên liên tục nhận phim và quảng cáo, làm việc không ngừng nghỉ, gồng mình trả nợ cho lễ cưới xa hoa.

Trong khi đó, Hà Siêu Liên được thừa kế tài sản từ người cha giàu có, đồng thời có sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo tờ On, giá trị tài sản ròng của cô hiện tại ước tính khoảng 40 tỉ đô Hong Kong (hơn 5.100 tỉ đồng). Bà Trần Uyển Trân (mẹ của Hà Siêu Liên) cấm con gái sang tên tài sản, không cho phép Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của tập đoàn gia đình họ Hà.

Dù đã tổ chức hôn lễ nhưng do chưa đăng ký kết hôn, cả hai vẫn chưa phải vợ chồng hợp pháp. Như vậy, việc chia tay của nam diễn viên và ái nữ trùm sòng bạc cũng như cặp tình nhân bình thường. Tài tử sinh năm 1988 sẽ không nhận được phần tài sản nào của gia tộc này.

Từng được ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp, Đậu Kiêu khiến người hâm mộ xót xa khi rơi vào cảnh trắng tay khi kết thúc mối quan hệ với Hà Siêu Liên.