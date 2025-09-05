Ngày 5/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh nam thanh niên bị người đàn ông hành hung trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 4/9, tại đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5/9, Công an phường Tân Định (TP HCM) đang xác minh clip nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường Trần Nhật Duật.

Trước đó, chiều 4/9, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông khoảng 40 tuổi lớn tiếng chửi bới, đánh vào đầu thanh niên ngồi trên xe máy. Khi thanh niên giơ tay "chịu thua", người này vẫn tiếp tục đánh.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông đánh người trên đường Trần Nhật Duật - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân chạy vào trạm y tế bên đường cầu cứu, người đàn ông tiếp tục đuổi đánh, nhưng bị nhân viên y tế và bảo vệ can ngăn.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền một clip khác, ghi lại cảnh một người đàn ông có trang phục giống đối tượng hành hung nam thanh niên nói trên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục húc vào đuôi ô tô đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Người đàn ông liên tục húc vào đuôi ô tô trên đường Phan Đình Phùng - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện Công an phường Tân Định đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh người đàn ông và 2 clip trên.

