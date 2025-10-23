5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

Dinh dưỡng 23/10/2025 16:30

Không chỉ thơm ngon và giàu dinh dưỡng, dứa còn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ loạt lợi ích đối với sức khỏe. Đặc biệt, loại trái cây nhiệt đới này có thể mang lại nhiều tác dụng tích cực cho phụ nữ - từ tăng cường miễn dịch đến hỗ trợ nội tiết và làm đẹp da.

Dứa là một loại cây nhiệt đới phổ biến được biết đến với hương vị tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Dứa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ ăn trực tiếp đến nước ép, sinh tố...

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả dứa đối với sức khỏe 

Hỗ trợ tiêu hóa

Dứa chứa một enzyme tự nhiên gọi là bromelain, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi. Đối với phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai, việc tiêu hóa dễ dàng và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn là vô cùng quan trọng. Bromelain cũng có tác dụng kháng viêm, giúp giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tăng cường miễn dịch

Dứa là nguồn giàu vitamin C, giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường. Đối với phụ nữ thường xuyên đối mặt với công việc bận rộn và áp lực cuộc sống, việc duy trì sức đề kháng mạnh mẽ là điều cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái.

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Vitamin C trong dứa không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn có tác dụng làm đẹp da. Vitamin C kích thích quá trình sản sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp da căng mịn, đàn hồi và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Dứa còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và giúp da sáng khỏe tự nhiên.

Giảm viêm và đau khớp

Nhờ vào hàm lượng bromelain và các chất chống viêm, dứa giúp giảm viêm và đau nhức khớp - tình trạng mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, thường gặp phải. Việc bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cải thiện sự linh hoạt và làm giảm cảm giác khó chịu do viêm khớp.

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Dứa là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều nước và chất xơ, giúp mang lại cảm giác no lâu hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo. Chất xơ còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp cơ thể đào thải các chất độc hại.

Với các chị em đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và mong muốn kiểm soát cân nặng, dứa là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì vóc dáng.

Một số lưu ý khi sử dụng dứa

Dù là loại trái cây bổ dưỡng, dứa vẫn có thể gây phản ứng không mong muốn nếu dùng không đúng cách. Do có tính axit cao, ăn quá nhiều dứa hoặc uống nước ép dứa thường xuyên có thể làm tăng triệu chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày - thực quản (GERD).

Một số người còn có thể bị dị ứng dứa, với các dấu hiệu như:

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngứa hoặc sưng miệng; Nổi mề đay hoặc mẩn đỏ; Nghẹt mũi, chảy nước mũi; Khó thở

Những người dị ứng latex (cao su tự nhiên) có nguy cơ dị ứng chéo với dứa cao hơn - tình trạng này được gọi là hội chứng latex-fruit.

Bên cạnh đó, bromelain trong dứa có thể làm tăng tác dụng của một số loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống trầm cảm. Người đang điều trị bằng các thuốc này nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa vào chế độ ăn.

Ngoài ra, cần hạn chế uống nước ép dứa có đường vì có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch. Cách tốt nhất là ăn dứa tươi hoặc uống nước ép nguyên chất không thêm đường để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu vitamin C, đồng, magie và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Với phụ nữ, việc ăn dứa điều độ có thể giúp tăng cường sức khỏe xương, hỗ trợ thai kỳ, giảm nguy cơ ung thư vú và cải thiện miễn dịch.

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cần sử dụng dứa đúng cách, tránh lạm dụng hoặc kết hợp với thuốc mà không có chỉ dẫn y tế. Một khẩu phần dứa vừa phải mỗi ngày, ăn tươi hoặc ép nguyên chất, là lựa chọn lý tưởng cho một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng.

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế

Uống nước ép dứa mỗi ngày để bổ sung các vitamin thiết yếu là thói quen của nhiều người, nhưng không phải ai cũng phù hợp để thưởng thức loại nước hoa quả này.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của quả dứa dinh dưỡng sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Video 1 giờ 0 phút trước
Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Bị con gà chọi của mình tấn công trong một trận đấu gà, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong

Video 1 giờ 13 phút trước
Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện trăn "khủng" đang tắm nắng trên cột điện

Video 1 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

5 lý do phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày, lợi đủ đường

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện

Rau cải xoong, "siêu thực phẩm" xanh tăng cường sức khỏe toàn diện