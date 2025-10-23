Không ngờ loại quả có ruột như sợi mì, mùi thơm lừng, ăn vào lại cực tốt cho sức khỏe

Bí sợi mì (Tiếng Anh: Spaghetti squash) là một loại bí mùa đông thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae), có hình dạng bên ngoài như một quả bí màu vàng hoặc màu vàng nhạt đến vàng cam, vỏ dày. Khi nấu chín phần thịt bên trong sẽ tách ra thành những sợi nhỏ nhìn giống mì spaghetti truyền thống nên được gọi là bí sợi mì. Bí sợi mì thường được dùng thay cho mì pasta để giảm lượng tinh bột trong khẩu phần ăn.

Bí sợi mì là một thực phẩm thay thế mì ống (pasta) hoàn hảo cho người đang muốn kiểm soát cân nặng. Trong khi một cốc mì spaghetti truyền thống có thể chứa hơn 200 calo và hơn 40g carbohydrate, thì một cốc bí sợi mì nấu chín chỉ cung cấp khoảng 42 calo và 10g carb. Lượng calo thấp kết hợp với hàm lượng nước và chất xơ cao giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho hành trình giảm cân.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Bí sợi mì là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển trơn tru qua đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng táo bón. Ngoài ra, chất xơ còn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ vitamin C

Bí sợi mì là một nguồn Vitamin C đáng kể. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường chức năng hệ miễn dịch, giúp cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu và tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh. Bổ sung loại bí này vào mùa lạnh giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Với hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết (GI) thấp, bí sợi mì giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Điều này rất quan trọng trong việc ổn định lượng đường huyết, làm giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Do đó, đây là lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người cần kiểm soát đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì sức khỏe xương và tim mạch

Bí sợi mì cung cấp các khoáng chất quan trọng như Kali và Mangan. Kali là chất điện giải thiết yếu giúp cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Mangan lại là khoáng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa xương, giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh và ngăn ngừa loãng xương.

Cách chọn mua và bảo quản bí sợi mì

Để chọn được những quả bí sợi mì chất lượng, bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau đây:

Nên chọn quả bí có phần vỏ ngoài màu vàng tươi tự nhiên, cầm chắc tay và sờ vào có cảm giác cứng. Ngoài ra, phần cuống nhỏ, xanh tươi, tránh mua những quả có phần vỏ bị nứt hoặc dập úng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy vỏ quả có độ bóng như quả non, bạn tốt nhất không nên mua vì những quả bí này đã bị phun thuốc kích thích tăng trưởng.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bạn chỉ nên mua bí ở những cửa hàng uy tín, siêu thị, có dán tem mác hoặc ghi rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.