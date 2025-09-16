Bí xanh: 'Siêu thực phẩm' mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Dinh dưỡng 16/09/2025 04:30

Bí xanh là một trong các loại thực phẩm cực kỳ phổ biến của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng có thể hiểu rõ những lợi ích sức khỏe mà bí xanh sở hữu.

Bí xanh, hay còn gọi là bí đao, là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt là vào những ngày hè oi ả. Không chỉ là nguyên liệu cho các món ăn ngon, bí xanh còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những dưỡng chất quý giá của bí xanh, bạn cũng cần chú ý đến một vài lưu ý quan trọng.

Bí xanh: 'Siêu thực phẩm' mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 công dụng tuyệt vời của bí xanh

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng: Bí xanh là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Với thành phần chủ yếu là nước (chiếm đến 95%), bí xanh rất ít calo và không chứa chất béo. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí còn giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc: Được coi là "vị thuốc" tự nhiên trong Đông y, bí xanh có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Uống nước ép bí xanh hoặc ăn bí xanh nấu canh trong mùa hè giúp làm dịu cơ thể, giảm các triệu chứng nóng trong người, mụn nhọt.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Bí xanh chứa hàm lượng kali cao, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Chất xơ trong bí cũng giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Bí xanh: 'Siêu thực phẩm' mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện làn da: Nhờ hàm lượng nước và vitamin E dồi dào, bí xanh giúp cấp ẩm, làm mát và cải thiện độ đàn hồi cho da. Thường xuyên ăn bí xanh sẽ giúp làn da trở nên căng mịn, giảm mụn nhọt và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

3 lưu ý quan trọng khi ăn bí xanh

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của bí xanh, bạn nên chú ý 3 điều sau:

Không ăn bí xanh sống: Bí xanh tươi có chứa một loại enzyme có thể gây rối loạn tiêu hóa. Do đó, bạn nên chế biến bí xanh bằng cách luộc, hấp, xào hoặc nấu canh để đảm bảo an toàn.

Không ăn bí xanh đã bị biến đổi màu: Nếu thấy bí xanh có màu sắc bất thường, có vết mốc hoặc mùi khó chịu, bạn nên bỏ đi. Ăn phải bí xanh hỏng có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Bí xanh: 'Siêu thực phẩm' mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp thấp nên hạn chế: Mặc dù tốt cho người huyết áp cao, nhưng với những người có tiền sử huyết áp thấp, ăn quá nhiều bí xanh có thể khiến huyết áp giảm đột ngột. Do đó, bạn nên ăn với lượng vừa phải và lắng nghe phản ứng của cơ thể.

Kết luận

Bí xanh là một loại thực phẩm tuyệt vời để thêm vào thực đơn hàng ngày. Bằng cách hiểu rõ công dụng và những lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những lợi ích mà loại quả này mang lại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Không ngờ hạt bí xanh lại là siêu thực phẩm, ở Việt Nam có cực nhiều lại toàn bị ngó lơ

Không ngờ hạt bí xanh lại là siêu thực phẩm, ở Việt Nam có cực nhiều lại toàn bị ngó lơ

Hạt bí xanh chứa chất chống oxy hóa giúp cơ bắp tự nhiên và nhiều bệnh mạn tính, nguy hiểm. Ngoài ra, loại hạt phổ biến này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất mang lại những lợi ích sức khỏe kỳ diệu.

Xem thêm
Từ khóa:   bí xanh công dụng của bí xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Truy nã hotgirl Ly Meo trong đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Nóng: Truy nã hotgirl Ly Meo trong đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Sức khỏe 1 giờ 28 phút trước
Măng: Món ăn dân dã được ưa chuộng nhưng 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Măng: Món ăn dân dã được ưa chuộng nhưng 5 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Sống khỏe 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Bí xanh: "Siêu thực phẩm" mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (16/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (16/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (16/9/2025), 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Cuối ngày hôm nay (16/9/2025), 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Tâm sự 8 giờ 33 phút trước
Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe

Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe