Bí xanh: 'Siêu thực phẩm' mùa hè và 3 lưu ý bạn cần nắm rõ

Bí xanh, hay còn gọi là bí đao, là một loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt là vào những ngày hè oi ả. Không chỉ là nguyên liệu cho các món ăn ngon, bí xanh còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những dưỡng chất quý giá của bí xanh, bạn cũng cần chú ý đến một vài lưu ý quan trọng.

Thanh nhiệt, giải độc: Được coi là "vị thuốc" tự nhiên trong Đông y, bí xanh có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Uống nước ép bí xanh hoặc ăn bí xanh nấu canh trong mùa hè giúp làm dịu cơ thể, giảm các triệu chứng nóng trong người, mụn nhọt.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng: Bí xanh là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Với thành phần chủ yếu là nước (chiếm đến 95%), bí xanh rất ít calo và không chứa chất béo. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí còn giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Bí xanh chứa hàm lượng kali cao, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Chất xơ trong bí cũng giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện làn da: Nhờ hàm lượng nước và vitamin E dồi dào, bí xanh giúp cấp ẩm, làm mát và cải thiện độ đàn hồi cho da. Thường xuyên ăn bí xanh sẽ giúp làn da trở nên căng mịn, giảm mụn nhọt và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

3 lưu ý quan trọng khi ăn bí xanh

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của bí xanh, bạn nên chú ý 3 điều sau:

Không ăn bí xanh sống: Bí xanh tươi có chứa một loại enzyme có thể gây rối loạn tiêu hóa. Do đó, bạn nên chế biến bí xanh bằng cách luộc, hấp, xào hoặc nấu canh để đảm bảo an toàn.

Không ăn bí xanh đã bị biến đổi màu: Nếu thấy bí xanh có màu sắc bất thường, có vết mốc hoặc mùi khó chịu, bạn nên bỏ đi. Ăn phải bí xanh hỏng có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp thấp nên hạn chế: Mặc dù tốt cho người huyết áp cao, nhưng với những người có tiền sử huyết áp thấp, ăn quá nhiều bí xanh có thể khiến huyết áp giảm đột ngột. Do đó, bạn nên ăn với lượng vừa phải và lắng nghe phản ứng của cơ thể.

Kết luận

Bí xanh là một loại thực phẩm tuyệt vời để thêm vào thực đơn hàng ngày. Bằng cách hiểu rõ công dụng và những lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ tận dụng tối đa những lợi ích mà loại quả này mang lại, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.