Bí xanh không chỉ ngọt mát mà còn có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe, nhất là trong mùa đông

Quả bí xanh non sở hữu màu xanh lục đẹp mắt. Bên ngoài quả được phủ bởi lớp lông tơ. Khi quả chín dần, màu sắc trở nên nhạt hơn, những đốm trắng bắt đầu xuất hiện cùng với một lớp phấn sáp. Khi trưởng thành, quả bí xanh có thể dài lên đến 2m và chứa rất nhiều hạt bên trong.

Kiểm soát cân nặng, tránh béo phì

Bệnh béo phì khiến chúng ta đối mặt với nhiều bệnh lý nguy hiểm, có thể đe dọa tới tính mạng của bạn, vì vậy việc kiểm soát cân nặng là một trong những việc làm quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong các thực đơn giảm cân, bí xanh cũng là một trong những thực phẩm có trong danh sách. Axit glycolic trong bí xanh tác dụng kiểm soát hiệu quả quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể thành mỡ, ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể, tiêu hao mỡ thừa, tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa và điều trị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, giảm cân.

Cải thiện miễn dịch

Với khả năng cung cấp tới 19% lượng vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Do đó, bí xanh giúp kích thích sản xuất bạch cầu, ức chế hoạt động của các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của tế bào khỏe mạnh. Những điều này giúp cho hệ miễn dịch được tăng cường để tốt hơn mỗi ngày.

Tốt với hệ tiêu hóa và đường ruột

Chất xơ dạng sợi của bí xanh giúp tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa; ngăn ngừa đau dạ dày, táo bón, chướng bụng,… Mặt khác, đây còn là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan có khả năng tạo thành chất như gel ở trong ruột nên làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Ảnh minh họa: Internet

Điều nên lưu ý khi sử dụng bí xanh

Tuy bí xanh có những lợi ích rất tốt với sức khỏe nhưng khi dùng dược liệu tự nhiên này cần lưu ý:

- Không uống nước ép bí xanh sống vì loại quả này có tính xà phòng cao, dễ gây bệnh cho đường tiêu hóa.

- Người bị bệnh dạ dày hay thân hàn nên dùng ít bí xanh.

- Phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ nếu hệ tiêu hóa yếu thì mùa đông nên hạn chế ăn bí xanh để tránh bị khó tiêu.

- Không ăn bí xanh với giấm hay đậu đỏ để tránh bị triệt tiêu chất dinh dưỡng của bí xanh, làm tăng lượng nước tiểu đột ngột dẫn đến mất nước.