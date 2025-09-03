Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế

Nước ép dứa đặc biệt giàu mangan, đồng, vitamin B6 và C. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của xương, bảo vệ hệ miễn dịch, tăng cường chữa lành vết thương, sản xuất năng lượng và tổng hợp mô. Loại thực phẩm này cũng có chứa một lượng sắt, canxi, phốt pho, kẽm, choline, vitamin K, cùng các vitamin B khác nhau.

Dựa vào thành phần các chất dinh dưỡng có trong nước ép dứa, chúng ta có thể thấy rằng loại nước ép này chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó, chúng mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa ngăn ngừa các gốc tự do gây hại

Nước ép dứa không chỉ là một nguồn giàu vitamin và khoáng chất, mà nó còn được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong nước ép thơm như vitamin C, beta carotene và các flavonoid còn giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các gốc tự do gây hại.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Nước ép dứa có chứa enzyme protease, một chất có khả năng phân giải các hợp chất đạm trong thức ăn thành axit amin và peptide nhỏ hơn. Nhờ đó, khi sử dụng thức uống này, cơ thể sẽ dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ các axit amin và peptide có trong thức ăn. Đặc biệt, sự kết hợp với enzyme bromelain cũng tăng cường khả năng kháng lại vi khuẩn đường ruột, như vi khuẩn E Coli giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bromelain, một loại enzyme không chỉ giúp cơ thể chống viêm mà còn có khả năng phân giải cục máu đông và giảm sự tích tụ của cholesterol trong các mạch máu. Nhờ vào tính năng này, bromelain giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng hệ tuần hoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho máu đi khắp cơ thể, phục vụ cho các hoạt động quan trọng của con người. Vì vậy, việc thường xuyên tiêu thụ dứa có thể cải thiện hiệu quả sức khỏe tim mạch cho người dùng.

Ai không nên uống nước ép dứa?

Người bị loét dạ dày

Những người đang trong giai đoạn loét cấp tính nên tránh ăn dứa khi đói bụng, đặc biệt là dứa quá chua, để không gây kích thích hoặc khó chịu cho dạ dày.

Những người đang đói

Khi bụng đói không nên ăn dứa hoặc uống nước dứa ép. Nguyên nhân, các acid hữu cơ của dứa và bromelin tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Trong dứa chứa kali nên người bị bệnh thận mạn tính cần lưu ý. Uống quá nhiều nước ép dứa có thể dẫn đến lượng kali nạp vào cơ thể quá mức, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh của mình.

Người dị ứng với dứa

Một số rất ít người có thể dị ứng với enzyme trong dứa, sau khi ăn sẽ gặp các triệu chứng như: chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa đỏ da… Vì vậy, những người cũng nên thận trọng khi uống nước ép dứa.