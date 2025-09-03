Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế

Dinh dưỡng 03/09/2025 04:00

Uống nước ép dứa mỗi ngày để bổ sung các vitamin thiết yếu là thói quen của nhiều người, nhưng không phải ai cũng phù hợp để thưởng thức loại nước hoa quả này.

Nước ép dứa đặc biệt giàu mangan, đồng, vitamin B6 và C. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của xương, bảo vệ hệ miễn dịch, tăng cường chữa lành vết thương, sản xuất năng lượng và tổng hợp mô. Loại thực phẩm này cũng có chứa một lượng sắt, canxi, phốt pho, kẽm, choline, vitamin K, cùng các vitamin B khác nhau.

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước ép dứa 

Cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cho cơ thể

Dựa vào thành phần các chất dinh dưỡng có trong nước ép dứa, chúng ta có thể thấy rằng loại nước ép này chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó, chúng mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa ngăn ngừa các gốc tự do gây hại

Nước ép dứa không chỉ là một nguồn giàu vitamin và khoáng chất, mà nó còn được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong nước ép thơm như vitamin C, beta carotene và các flavonoid còn giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các gốc tự do gây hại.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Nước ép dứa có chứa enzyme protease, một chất có khả năng phân giải các hợp chất đạm trong thức ăn thành axit amin và peptide nhỏ hơn. Nhờ đó, khi sử dụng thức uống này, cơ thể sẽ dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ các axit amin và peptide có trong thức ăn. Đặc biệt, sự kết hợp với enzyme bromelain cũng tăng cường khả năng kháng lại vi khuẩn đường ruột, như vi khuẩn E Coli giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy.

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bromelain, một loại enzyme không chỉ giúp cơ thể chống viêm mà còn có khả năng phân giải cục máu đông và giảm sự tích tụ của cholesterol trong các mạch máu. Nhờ vào tính năng này, bromelain giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng hệ tuần hoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho máu đi khắp cơ thể, phục vụ cho các hoạt động quan trọng của con người. Vì vậy, việc thường xuyên tiêu thụ dứa có thể cải thiện hiệu quả sức khỏe tim mạch cho người dùng.

Ai không nên uống nước ép dứa?

Người bị loét dạ dày

Những người đang trong giai đoạn loét cấp tính nên tránh ăn dứa khi đói bụng, đặc biệt là dứa quá chua, để không gây kích thích hoặc khó chịu cho dạ dày.

Những người đang đói

Khi bụng đói không nên ăn dứa hoặc uống nước dứa ép. Nguyên nhân, các acid hữu cơ của dứa và bromelin tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Trong dứa chứa kali nên người bị bệnh thận mạn tính cần lưu ý. Uống quá nhiều nước ép dứa có thể dẫn đến lượng kali nạp vào cơ thể quá mức, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh của mình.

Người dị ứng với dứa

Một số rất ít người có thể dị ứng với enzyme trong dứa, sau khi ăn sẽ gặp các triệu chứng như: chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa đỏ da… Vì vậy, những người cũng nên thận trọng khi uống nước ép dứa.

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Nước ép táo chứa nhiều vitamin và khoáng chất có giá trị dinh dưỡng cao với sức khỏe chúng ta. Vì thế không nghi ngờ gì khi các chị em luôn ưu tiên cho nước ép táo vào thực đơn của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép dứa công dụng của nước ép dứa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Hé lộ danh tính 2 nạn nhân sinh năm 2004 mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc tỉnh Đắk Lắk

Hé lộ danh tính 2 nạn nhân sinh năm 2004 mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc tỉnh Đắk Lắk

Đời sống 20 phút trước
Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn

Liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 3/9/2025

3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc sau ngày 3/9/2025

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 3/9/2025, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Đúng hôm nay, thứ Tư 3/9/2025, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 3/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Sau hôm nay, thứ Tư 3/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/9/2025), 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/9/2025), 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/9/2025: Thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục, trong nước giá bán bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 2/9/2025: Thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục, trong nước giá bán bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Bị so kè với Mỹ Tâm, Hòa Minzy chốt 1 câu đủ sức nặng

Bị so kè với Mỹ Tâm, Hòa Minzy chốt 1 câu đủ sức nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Quả bầu được ví như "tiên dược mùa hè” vừa tốt cho sức khỏe lại không lo tăng cân

Quả bầu được ví như "tiên dược mùa hè” vừa tốt cho sức khỏe lại không lo tăng cân

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt

Nấm bào ngư được ví như "hải sản của đất", bổ đủ đường lại còn giá rẻ, có nhiều ở chợ Việt

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Chuối chín thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Đây là loại rau gia vị có nhiều lợi ích cho sức khỏe, Việt Nam có nhiều mà ít người biết tận dụng

Đây là loại rau gia vị có nhiều lợi ích cho sức khỏe, Việt Nam có nhiều mà ít người biết tận dụng

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống