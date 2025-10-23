Trong ngày 24/10, 25/10, 26/10, 27/10: 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi 12 con giáp dự báo, mặc dù có một số áp lực nhất định trong sự nghiệp của tuổi Sửu, nhưng áp lực này cũng có thể là động lực thúc đẩy bản mệnh tiến bộ. Chỉ cần dám đối mặt với thử thách trong công việc và thể hiện năng lực cũng như giá trị của mình, bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng và đánh giá cao, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho bản thân.

Tình cảm của tuổi Sửu tháng này có phần trầm lắng. Người đang yêu có thể cảm thấy thiếu sự quan tâm từ đối phương. Con giáp này cần lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để kết nối lại cảm xúc.

Về tài chính, bản mệnh nên tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay trong tháng này. Tử vi khuyên bản mệnh nên giữ tiền mặt nhiều hơn để linh hoạt xử lý các tình huống bất ngờ.

Tuổi Dậu

Từ nay là giai đoạn đổi đời mạnh mẽ của Dậu, tuổi Dậu bước vào vận trình rực rỡ như ánh hoàng kim. Họ vốn siêng năng, chỉn chu và quyết đoán, khi đã quyết gì là sẽ làm tới cùng, thời gian qua Dậu có thể đã gặp vài thử thách, thế nhưng họ không vì thế mà bỏ cuộc.

Thời gian này, tuổi Dậu sẽ liên tiếp gặp cơ hội làm ăn hoặc được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ lớn. Tài lộc đến từ nhiều nguồn khác nhau, liên tục, dồi dào, từ các nguồn chính phụ. Nếu biết nắm bắt thị trường hoặc đầu tư đúng thời điểm, chắc chắn họ sẽ bứt tốc lên mạnh mẽ. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, dịch vụ hoặc nghệ thuật sẽ dễ dàng “gặt vàng” nếu biết tận dụng tên tuổi đang lên.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần phải đối diện với một số vấn đề cảm xúc chưa được giải quyết triệt để. Những chuyện cũ không mong muốn bất ngờ bị khơi lại khiến bạn có phần mất kiểm soát và dễ bị phân tâm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên giữ vững sự điềm tĩnh trong mọi tình huống. Hãy cẩn trọng với những quyết định quan trọng và đừng để cảm xúc chi phối lý trí. Sự chín chắn và thận trọng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đáng có.

Công việc: Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để tuổi Dần triển khai các ý tưởng mới hoặc bắt đầu dự án quan trọng. Dù trong đầu bạn có nhiều kế hoạch sáng tạo, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại chưa cho phép bạn thể hiện trọn vẹn năng lực. Cần kiên nhẫn chờ thời điểm chín muồi hơn. Hãy cố gắng hoàn thành tốt những công việc thường nhật và hạn chế va chạm không cần thiết với đồng nghiệp.

Tình cảm: Bạn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ gia đình, người yêu hoặc bạn bè thân thiết. Những mối quan hệ gần gũi trở thành chỗ dựa tinh thần quý giá, tiếp thêm cho bạn sức mạnh để vượt qua giai đoạn tâm lý bất ổn này. Nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu, hôm nay là dịp thích hợp để mở lòng và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tài lộc: Bạn có thể phát sinh khoản chi bất ngờ hoặc bạn buộc phải dùng đến khoản tiết kiệm để giải quyết vấn đề cá nhân. Một vài người còn phải tính đến chuyện vay mượn ngắn hạn. Dù tình hình có phần căng thẳng, nhưng đừng vì nóng vội mà đầu tư liều lĩnh hay tin vào các cơ hội "ngon ăn". Hãy học cách quản lý tài chính kỹ lưỡng hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Dần hôm nay không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng tinh thần có dấu hiệu mệt mỏi. Áp lực cảm xúc kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khả năng tập trung. Hãy cố gắng nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống điều độ và dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn thư giãn, như nghe nhạc, đi bộ nhẹ nhàng hoặc thiền định.

