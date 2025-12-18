Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Tâm sự Eva 18/12/2025 22:18

Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm em thì bắt gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Thật sự lúc đấy tôi ngượng lắm. Tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn trộm em nữa. Nhưng rồi tôi vẫn không thể nhịn được việc nhìn trộm em trong lớp. 

Tôi và em học chung lớp đại học. Em là hoa khôi của lớp, vừa xinh vừa học giỏi, lại là bí thư của lớp, có bao nhiêu chàng theo đuổi, kể cả các anh khóa trên. Tôi thì ngược lại, ngoại hình bình thường, tính tình nhút nhát, lại cũng không phải con nhà giàu. Điểm cộng duy nhất là tôi học hành không kém em. Bọn bạn tôi, đứa nào cũng thích em mặc dù chúng đã có bạn gái. Nói thật, em hoàn hảo như vậy ai mà chả thích chứ. Bản thân tôi cũng thích nhưng chỉ biết vậy thôi. Bởi tôi nghĩ mình xoàng quá không đủ trình để xứng với em.

Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm em thì bắt gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Thật sự lúc đấy tôi ngượng lắm. Tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn trộm em nữa. Nhưng rồi tôi vẫn không thể nhịn được việc nhìn trộm em trong lớp. 

Một lần đám bạn thách tôi “Ê Hoàng, bọn tao cho mày 3 triệu, đố mày trong vòng 1 tuần tán đổ em Linh.”

“Hả?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. “Nó làm gì có gan đó!” Một đứa trong đám thách thức. “Có cho nó 10 năm chưa chắc nó dám mở miệng nói với cái Linh.”

Tôi tức quá, không thể để mất mặt như vậy được liền liều mạng nhận. “Chúng mày nhớ đấy giữ lời hứa đấy.” Bọn chúng nghe tôi nói xong còn bò ra cười khiêu khích, cái kiểu tôi chỉ thùng rỗng kêu to ấy. Tôi lại càng tức ứa máu. Nhất định phải cho bạn này sáng mắt ra.

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắm. Sách vở vứt bừa bãi rồi lên mạng gõ đủ thứ cách tán gái. Cách nào tôi cũng thấy không hợp với mình. Cuối cùng vì mỏi mắt tôi cũng ngủ được vài tiếng.

Ngay sau tiết học sáng, tôi cố ý hỏi bài Linh. Không ngờ em cũng nhiệt tình đáp lại. Rồi hai đứa trao đổi đủ thứ về bài học. Câu chuyện về bài vở khiến tôi không còn rụt rè nữa, tôi tự tin lên hẳn bởi đó là lĩnh vực tôi tự tin nhất. Em thì rất chú ý nghe tôi nói, còn nhìn tôi rất chăm chú. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn em cũng không thấy ngượng nữa. Sau hôm đó, Linh còn rủ tôi lên thư viện đọc sách, tìm tài liệu. Chúng tôi cứ như thế quấn quýt với nhau như đôi tình nhân đã quen từ lâu lắm.

Em rất hòa đồng và thoải mái khiến cho tôi cũng không còn thấy ngại ngùng nữa. Không lâu xong tôi ngỏ ý mời Linh đi xem phim. Ngay tối hôm ấy tôi thổ lộ tình cảm của mình. Không ngờ em gật đầu đồng ý ngay. Khỏi phải nói tôi mừng như bắt được vàng. Vậy là vụ cá cược với đám bạn, tôi toàn thắng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi mất ăn mất ngủ vì phát hiện ra mình yêu em rất nhiều. Tôi không phải vì lời thách đố của đám bạn. Tôi định nói cho em biết nhưng lo em sẽ giận. Nhưng nếu không nói lỡ em biết được sự thật từ lời một người khác thì chắc em sẽ cho rằng tôi lừa em.

So đi tính lại, cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm nói lên sự thật về lời thách đố. Em không những không tức giận mà còn nhìn tôi tủm tỉm cười “Thế anh nghĩ 3 triệu kia là ai đưa?”

Tôi ngây ngốc nhìn em. Mắt chữ O miệng chữ A nhưng tuyệt đối không thốt được câu nào cả. Hóa ra tôi mới là kẻ bị mắc bẫy mà không biết.

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Tâm sự 59 phút trước
Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình