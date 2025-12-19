Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả nhưng khi vừa thấy con trai ra ngoài, mẹ anh liền ghé tai tôi thủ thỉ đúng 1 từ: 'Biến'

Tâm sự Eva 19/12/2025 15:30

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình.

Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.

Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả nhưng khi vừa thấy con trai ra ngoài, mẹ anh liền ghé tai tôi thủ thỉ đúng 1 từ: 'Biến' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Biến". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?

 

 

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm em thì bắt gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Thật sự lúc đấy tôi ngượng lắm. Tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn trộm em nữa. Nhưng rồi tôi vẫn không thể nhịn được việc nhìn trộm em trong lớp. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'

Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền tìm đến cửa, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền tìm đến cửa, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin