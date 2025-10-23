Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi ra thuê trọ, tôi 'uất nghẹn' khi vén màn nguyên nhân chia tài sản bất công

Tâm sự 23/10/2025 23:04

Quá đáng hơn, bà nói nếu mua thì bà bán lại chứ bà không cho bởi vì bà không ưa vợ chồng tôi. Có lần tôi bức xúc quá nên hỏi thẳng bà, có phải chồng tôi là con nuôi nên bà mới đối xử như thế không.

Nhà bố mẹ chồng tôi có tổng cộng 6 người con, dù là con trai hay con gái thì bà đều chia cho mỗi nhà một phần đất bằng nhau. Nhưng đến phiên vợ chồng tôi thì bà nói thẳng mặt là "không cho" khiến cả hai vợ chồng “tái mặt” trước mọi người, không nói nên lời. Mặc dù vợ chồng tôi không khá giả gì, chỉ làm công ăn lương nhưng bà lại đối xử phân biệt như thế.

Quá đáng hơn, bà nói nếu mua thì bà bán lại chứ bà không cho bởi vì bà không ưa vợ chồng tôi. Có lần tôi bức xúc quá nên hỏi thẳng bà, có phải chồng tôi là con nuôi nên bà mới đối xử như thế không. Lúc đó bà chỉ im lặng rồi đem chuyện này đi nói xấu tôi với tất cả mọi người.  

Bị nhà chồng phân biệt đối xử, đuổi ra thuê trọ, tôi 'uất nghẹn' khi vén màn nguyên nhân chia tài sản bất công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, nghe chồng kể lại tôi mới biết bà nói rằng do mẹ của tôi bị ung thư, cho nên bà nói tôi cũng có nguy cơ bị ung thư rất cao, nên ngay từ đầu đã khuyên chồng tôi đừng lấy tôi về, kẻo sau này cả cuộc đời chồng tôi sẽ phải khổ sở vì chăm sóc tôi.

Không những vậy, bà có hai căn nhà trống, nhưng không cho vợ chồng tôi ở chung hoặc ở căn nhà ấy mà bắt dọn ra trọ thuê. Có phải bà đang muốn tôi chán nản ly dị hay không?

Biết được nguyên nhân khiến bà ghét hai vợ chồng tôi như thế, tôi chỉ thở dài một tiếng. An ủi bản thân, tôi tự nhủ rằng đất đai nhà cửa là của bố mẹ chồng, họ không cho thì mình vẫn còn sức tự lập, không cần dựa dẫm, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau cố gắng là tiết kiệm là được.

Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng. Ngoài ra, con nhỏ như thế tôi làm sao dám bỏ con cho ai chăm. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Đời sống 22 phút trước
Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Máy bay đang cất cánh bất ngờ mất ổn định, rơi xuống đường băng rồi phát nổ khiến 2 phi công thiệt mạng

Máy bay đang cất cánh bất ngờ mất ổn định, rơi xuống đường băng rồi phát nổ khiến 2 phi công thiệt mạng

Video 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Đời sống 45 phút trước
Tài xế đã may mắn sống sót khi kịp thời nhảy khỏi cabin trước khi chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng

Tài xế đã may mắn sống sót khi kịp thời nhảy khỏi cabin trước khi chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng

Video 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp PHÁT TÀI cuối tuần này (25-26/10): Bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

3 con giáp PHÁT TÀI cuối tuần này (25-26/10): Bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng kêu trong đêm, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con trăn đang ăn thịt con lợn nái

Nghe tiếng kêu trong đêm, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con trăn đang ăn thịt con lợn nái

Video 1 giờ 10 phút trước
Đang thi đấu, cầu thủ bất ngờ lao tới húc đầu vào mặt trọng tài gây thương tích nghiêm trọng

Đang thi đấu, cầu thủ bất ngờ lao tới húc đầu vào mặt trọng tài gây thương tích nghiêm trọng

Video 1 giờ 13 phút trước
Lốc xoáy dữ dội bất ngờ tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương

Lốc xoáy dữ dội bất ngờ tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương

Video 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng 'tiểu tam', tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng 'tiểu tam', tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'