Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống

Dinh dưỡng 31/08/2025 16:30

Nước ép táo chứa nhiều vitamin và khoáng chất có giá trị dinh dưỡng cao với sức khỏe chúng ta. Vì thế không nghi ngờ gì khi các chị em luôn ưu tiên cho nước ép táo vào thực đơn của mình.

Từ xa xưa, táo đã được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao và những lợi ích y học đáng kinh ngạc. Uống một ly nước ép táo mỗi ngày chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo giàu chất xơ, nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, ít calo, là loại trái cây vô cùng tốt cho sức khỏe và làn da. Thành phần dinh dưỡng của táo bao gồm: calo, nước, protein, carbonhydrate, đường, chất xơ, chất béo, bão hòa đơn và bão hòa đa, omega-3, omega-6, vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12 cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, đồng, mangan, salen dồi dào. Vì vậy, nước ép táo thật sự rất tốt cho sức khỏe.

Nước ép táo tốt cho tim mạch

Một trong những lợi ích hàng đầu của nước ép táo là tốt cho tim mạch. Nước ép táo có chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, cùng với kali sẽ mang đến nhiều lợi ích cho trái tim của bạn, giúp tăng cường chức năng của hệ tuần hoàn.

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải độc gan, thanh lọc cơ thể tự nhiên

Với tính kiềm tự nhiên, nước ép táo giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thanh lọc và giải độc. Hàm lượng kali và các vitamin dồi dào trong nước ép táo hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố. Bắt đầu ngày mới với một ly nước ép táo tươi không chỉ giúp khởi động hệ tiêu hóa mà còn thanh lọc cơ thể sau một đêm dài, mang lại cảm giác sảng khoái và tràn đầy sức sống. 

Cải thiện làn da và mái tóc khỏe mạnh 

Các vitamin và chất chống oxy hóa trong nước ép táo là "thần dược" cho làn da và mái tóc. Vitamin C và E giúp chống lại các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ. Ngoài ra, việc cung cấp đủ nước và các dưỡng chất thiết yếu còn giúp da luôn ẩm mịn, căng bóng. Không chỉ tốt cho da, nước ép táo còn là nguồn dinh dưỡng quý giá cho mái tóc. Các khoáng chất và vitamin giúp nuôi dưỡng chân tóc, giảm gãy rụng và mang lại mái tóc chắc khỏe, óng mượt. 

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm 

Nước ép táo là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một dưỡng chất thiết yếu cho hệ miễn dịch. Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Hơn nữa, các hợp chất chống viêm trong táo còn giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, bảo vệ bạn khỏi các bệnh vặt thông thường.

Nước ép táo mix với gì cho giàu dinh dưỡng?

Ngoài việc uống nước ép táo nguyên chất, bạn còn có thể mix táo chung với các nguyên liệu khác để tạo nên thức uống giàu dinh dưỡng. 

Thắc mắc nước ép táo mix với gì của bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây: 

Nước ép táo mix với gừng, củ dền: Giúp điều hòa huyết áp hiệu quả, hỗ trợ giảm cân.

Nước ép táo, ổi và mật ong: Thanh nhiệt cơ thể, giải khát trong những ngày nắng nóng.

Nước ép táo, cam, lê, cà rốt: Thơm bổ, giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường đề kháng.

Mỗi ngày một cốc nước ép táo vừa khỏe vừa đẹp, chị em thi nhau uống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo mix xoài: Hương vị mới mẻ, giúp thanh nhiệt ngày hè.

Nước ép táo và lựu: Bổ sung nhiều vitamin và chất sắt cho cơ thể.

Nước ép táo mix cần tây và dưa chuột: Hỗ trợ giữ dáng, làm đẹp da.

Nước ép táo, cà rốt, cần tây và ngò tây: Món nước ép lạ miệng, hấp dẫn, giúp da dẻ hồng hào.

