Điểm danh loạt công dụng tuyệt vời của quả táo tàu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dưới đây là các công dụng nổi bật của quả táo tàu:

Táo tàu (hay còn gọi là táo đỏ, hồng táo, chà là đỏ, hoặc tên khoa học là Ziziphus jujuba) là một loại quả truyền thống được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và y học cổ truyền châu Á từ hàng ngàn năm. Không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon, dai ngọt (khi sấy khô), táo tàu còn được mệnh danh là một "kho báu dinh dưỡng" mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của táo tàu trong Đông y.

Giảm căng thẳng và lo âu: Các hợp chất trong táo tàu, đặc biệt là saponin và flavonoid, có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Táo tàu thường được dùng để điều trị chứng mất ngủ kinh niên. Uống trà hoặc dùng các món ăn có táo tàu trước khi ngủ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ sâu hơn.

Bảo vệ tế bào não: Các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong táo tàu giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi stress oxy hóa và thoái hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa mạnh

Táo tàu là một nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại bệnh tật.

Giàu Vitamin C: Táo tàu chứa hàm lượng Vitamin C rất cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Phòng ngừa ung thư tiềm năng: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các hợp chất hoạt tính sinh học như axit triterpenic và polysaccharide trong táo tàu có khả năng làm chậm sự phát triển và tiêu diệt một số loại tế bào ung thư.

Chống viêm và kháng khuẩn: Flavonoid trong táo tàu hoạt động như một chất kháng khuẩn tự nhiên, hỗ trợ cơ thể chống lại các mầm bệnh và giảm các phản ứng viêm kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa và chống táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong táo tàu mang lại nhiều lợi ích cho đường ruột.

Điều chỉnh nhu động ruột: Táo tàu, đặc biệt là loại sấy khô, chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường nhu động ruột, điều chỉnh quá trình tiêu hóa và là phương thuốc tự nhiên hiệu quả để điều trị chứng táo bón mãn tính.

Tác dụng Prebiotic: Chất xơ hoạt động như nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

Bảo vệ dạ dày: Chiết xuất táo tàu còn được nghiên cứu về khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ điều trị loét dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch và hỗ trợ tạo máu

Táo tàu chứa các khoáng chất và hợp chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

Ổn định huyết áp: Hàm lượng Kali trong táo tàu giúp thư giãn mạch máu và duy trì huyết áp ổn định, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm nguy cơ bệnh tim: Chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong táo tàu giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Bổ máu: Táo tàu chứa Sắt và Phốt pho, hai khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo tế bào hồng cầu, hỗ trợ lưu thông máu và ngăn ngừa thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng táo tàu

Mặc dù táo tàu rất tốt cho sức khỏe, bạn cần lưu ý:

Hàm lượng đường: Táo tàu (đặc biệt là táo tàu khô) có vị ngọt và chứa hàm lượng đường tự nhiên cao hơn táo tươi. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang theo dõi đường huyết nên tiêu thụ có chừng mực.

Dễ gây đầy bụng: Vì hàm lượng chất xơ cao, ăn quá nhiều táo tàu cùng một lúc có thể gây đầy hơi, chướng bụng ở một số người.

Cách dùng: Táo tàu có thể được ăn trực tiếp (tươi hoặc khô), pha trà, nấu cháo, nấu chè, hoặc dùng làm nguyên liệu trong các bài thuốc bổ dưỡng.