5 lợi ích tuyệt vời của táo tàu khô đối với sức khỏe và làn da

Món ngon mỗi ngày 08/12/2022 04:46

Tham khảo 5 công dụng không ngờ được mà táo tàu mang lại khi bổ sung cho cơ thể.

Giúp tinh thần thư giãn giảm lo lắng

Khi bạn thường xuyên ăn quả táo tàu đã được chứng minh là có tác dụng xoa dịu đối với não và hệ thần kinh và giúp giảm nhẹ lo lắng giúp bạn không cảm thấy cang thẳng mệt mỏi. Ngoài ra, táo tàu còn có tác động làm dịu của quả táo tàu hoặc chiết xuất táo tàu được phát huy ở cấp hormone và tạo cảm giác êm dịu và thư giãn cho não bộ khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

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Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Quả táo đỏ rất giàu một số hợp chất chống oxy hóa, chủ yếu là flavonoid, polysaccharid và axit triterpenic.

Chúng cũng chứa hàm lượng cao vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Chất chống oxy hóa là các hợp chất có thể ngăn ngừa và đảo ngược thiệt hại do các gốc tự do dư thừa gây ra. Tác hại của các gốc tự do được cho là nguyên nhân chính gây ra một số bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy hoạt động chống oxy hóa của flavonoid trong táo đỏ giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm do các gốc tự do gây ra trong gan.

Trên thực tế, hầu hết các lợi ích của quả táo đỏ được cho là do hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng.

Có tính kháng khuẩn

Táo tàu có chứa các chất flavonoid, saponin và alkaloids có tính chất kháng khuẩn, có thể chữa bệnh đau họng, một căn bệnh khá phổ biến với mọi người. Bạn có thể dùng chúng như một liệu pháp thay thế cho thuốc kháng sinh và cũng ít có tác dụng phụ.

5 lợi ích tuyệt vời của táo tàu khô đối với sức khỏe và làn da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Táo đỏ có tác dụng cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao của táo tàu có thể giúp cải thiện tiêu hóa. Khoảng 50% lượng carbs trong trái cây đến từ chất xơ, được biết đến với tác dụng có lợi cho tiêu hóa.

Chất dinh dưỡng này giúp làm mềm và thêm khối lượng vào phân, làm tăng tốc độ di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa của bạn và giảm táo bón.

Hơn nữa, chất chiết xuất từ táo đỏ có thể giúp tăng cường niêm mạc dạ dày và ruột của bạn, giảm nguy cơ bị tổn thương do loét, tổn thương và vi khuẩn có hại có thể cư trú trong ruột của bạn.

Trong một nghiên cứu, chiết xuất polysaccharide của táo đỏ tăng cường sức mạnh niêm mạc ruột của chuột bị viêm đại tràng, giúp cải thiện các triệu chứng tiêu hóa của chúng.

Cuối cùng, chất xơ trong táo tàu có thể dùng làm thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn, cho phép chúng phát triển và vượt qua vi khuẩn có hại.

Cải thiện sức khoẻ da

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ của táo tàu cũng giúp làn da của bạn bằng cách ngăn chặn sự gia tăng các tế bào ung thư da (u ác tính), khiến chúng không thể phát triển và lan truyền được. Vì vậy, nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, hãy xem xét ăn táo tàu vì lợi ích này.

5 lợi ích tuyệt vời của táo tàu khô đối với sức khỏe và làn da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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