Tác dụng không ngờ của củ nghệ đối với sức khỏe con người

Cùng khám phá 5 lợi ích bất ngờ mà mấy ai biết được của củ nghệ nhé!

Ngăn ngừa lão hóa da

Thành phần của nghệ chứa các loại vitamin như: C, E, K cùng với curcumin sẽ kích thích sản sinh các tế bào mới thay cho các tế bào cũ, tiêu diệt vi khuẩn và các gốc tự do có hại. Nhờ đó chống lại sự lão hóa, giúp làn da thêm trẻ trung, khỏe mạnh.

Nghệ có thể giúp giảm bớt tác động của IBS và viêm đại tràng

Những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) liên tục phải chiến đấu với đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, và nhiều vấn đề đường ruột khó chịu khác, nghệ có khả năng làm giảm bớt một số khó chịu này ở bụng, theo một phân tích tổng hợp năm 2018 của Journal of Clinical Medicin.

Một nghiên cứu khác trên Gastroenterology and Hepatology đã xem xét những người dùng thuốc mesalamine để điều trị viêm loét đại tràng cho thấy rằng curcumin tốt hơn giả dược để giúp giảm triệu chứng. Viêm loét đại tràng là bệnh viêm ruột nghiêm trọng gây ra loét trong đường tiêu hóa do phản ứng tự miễn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ bệnh viêm khớp

Nghệ ngoài chứa hoạt chất curcumin, còn chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa và những loại viêm khác. Thế nên việc sử dụng nghệ hỗ trợ cho việc điều trị bệnh viêm khớp sẽ mang lại nhiều hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết

Lối sống và di truyền được xem là 2 nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism cho thấy chất curcumin có thể hoạt động như một chất giúp hạ và kiểm soát đường huyết ở người bị tiểu đường loại 2.

Với bệnh nhân tiểu đường, kiểm soát tốt đường huyết có thể giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn hại dây thần kinh và các vấn đề về thận.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu còn cho rằng chất curcumin có thể giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn tiến triển của tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn còn trong quá trình nghiên cứu và cần nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn nữa, theo The Healthy.

Giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch

Hoạt chất Curcumin có trong nghệ giúp đảo ngược quá trình có thể gây ra bệnh tim ở người.

Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất như kali trong củ nghệ giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh và ổn định.

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