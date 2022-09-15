S-Life - Địa chỉ mua sắm ghế massage chất lượng uy tín

S-Life Việt Nam là một trong những thương hiệu phân phối thiết bị tập luyện và chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên thị trường hiện nay, trong đó dòng sản phẩm chủ đạo hiện đang được đẩy mạnh là ghế massage cao cấp chăm sóc sức khỏe.

Nắm bắt xu hướng chuyển dịch nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của đông đảo đối tượng khách hàng, S-Life Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng hệ thống Showroom cùng hàng loạt các chi nhánh, cửa hàng liên kết với các thương hiệu lớn trên thị trường. Xây dựng nền tảng nâng cao chất lượng dịch vụ khi mở cửa cho khách hàng trải nghiệm miễn phí trực tiếp hàng loạt dòng sản phẩm ghế massage toàn thân hiện đang có trong hệ thống phân phối.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm ghế massage tại S-Life

Với sự thay đổi này, S-Life nhận về nhiều phản hồi tích cực khi nâng cao trải nghiệm dịch vụ dành cho đông đảo đối tượng khách hàng trên phạm vi cả nước. Vừa qua, S-Life vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á 2022, góp phần khẳng định những đóng góp tích cực cho nền kinh tế - xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố lòng tin cũng như chứng minh giá trị thương hiệu đối với người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Hệ thống nhà máy sản xuất trực tiếp bằng công nghệ Đức

Công nghệ là yếu tố mấu chốt, giúp cho các sản phẩm ghế massage của S-Life trở nên nổi tiếng trên thị tại Việt Nam. Sự chuyển giao công nghệ từ Đức góp phần quyết định đem đến những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, cụ thể là:

Sử dụng công nghệ sản xuất độc quyền từ Đức

100% Công nghệ cũng như kỹ thuật sản xuất ghế massage của S-Life đều bắt nguồn từ Đức. Đây là yếu tố trực tiếp đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, bởi những kỹ thuật và công nghệ tới từ nước Đức là điều đã được chứng minh từ lâu.

S-Life triển khai và sản xuất các loại ghế massage theo tiêu chuẩn từ Đức. Đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chí về thông số, công năng của sản phẩm, thiết bị. S-Life cũng tối ưu hoá chi phí sản xuất, giảm giá thành trên từng sản phẩm để tăng khả năng tiếp cận với đông đảo đối tượng người dùng tại Việt Nam.

Tất cả những sản phẩm ghế massage đã đến tay khách hàng đều được kiểm định chặt chẽ, dưới sự giám sát của kỹ sư Đức và đại diện kỹ thuật viên từ S-Life. Dây chuyền sản xuất, phân phối được vận hành chặt chẽ, nghiêm ngặt nhằm mang lại sản phẩm với trải nghiệm tốt nhất.

Giao hàng tiêu chuẩn với chất lượng tốt nhất

Chính sách giá hấp dẫn, bảo hành lâu dài

Đến với S-Life, quý khách hàng cũng sẽ được đội ngũ nhân viên hướng dẫn tận tình, giải đáp hoàn toàn mọi thắc mắc liên quan tới sản phẩm cũng như dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Đặc biệt hơn là khách hàng cũng được tham gia toàn bộ những chương trình ưu đãi, mua hàng nhận combo quà tặng hay nhận kèm voucher khuyến mãi, giảm giá sâu dành cho các dòng sản phẩm bán chạy tại hệ thống S-Life Việt Nam.

Đây thực sự là ưu thế tuyệt vời dành cho những khách hàng có nhu cầu mua sắm các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay tập luyện thể thao tại nhà. Những ưu đãi dành cho khách hàng cũng được triển khai một cách linh hoạt khi hỗ trợ khách mua hàng trả góp 0% lãi suất.

Mua sắm thỏa thích với hàng loạt ưu đãi cực khủng

Tất cả những sản phẩm ghế massage phân phối bởi S-Life đều là sản phẩm chính hãng, nên sẽ được hỗ trợ lắp đặt, bảo hành và thay mới phụ tùng một cách dễ dàng. Thời gian bảo hành áp dụng dành cho sản phẩm ghế massage lên tới 5 năm, đây là một con số cực kỳ ấn tượng, giúp đảm bảo máy vận hành ổn định trong thời gian dài cũng như tiết kiệm chi phí tối đa dành cho khách hàng.

Nếu đang quan tâm tới các dòng sản phẩm ghế massage có mặt tại hệ thống phân phối của S-Life Việt Nam, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 091.114.5599 để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp S-LIFE