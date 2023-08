Hơn nữa khi thăm khám bằng Đông y tại các phòng khám uy tín, người bệnh có thể nhận thấy những ưu điểm như không phải chờ lâu do số lượng người bệnh không nhiều. Thời gian khám chữa bệnh linh hoạt, đội ngũ bác sĩ tốt nghiệp từ các trường có danh tiếng, có giấy phép hành nghề đúng chuyên môn, giàu kinh nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Phòng khám YHCT An Đông, địa chỉ khám chữa bệnh bằng Đông y uy tín, an toàn

TP.HCM là nơi tập trung nhiều bệnh viện và phòng khám lớn, uy tín trên cả nước. Tuy nhiên phòng khám YHCT An Đông tại 992 Trần Hưng Đạo Phường 7 Quận TP.HCM vẫn là một địa chỉ nổi bật được người bệnh ở TP.HCM và các tỉnh lân cận tìm đến.

Phòng khám Đông y An Đông, địa chỉ tại 992 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TPHCM

Đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu của một phòng khám Đông y uy tín và chất lượng. Hiện nay phòng khám Đông y An Đông đã và đang cung cấp đến bệnh nhân những dịch vụ y tế chất lượng và đảm bảo:

Cơ sở vật chất hiện đại

Phòng khám An Đông cũng là một trong số ít những địa chỉ có thể kết hợp được Y học cổ truyền và y học hiện đại. Từ đó giúp bệnh nhân điều trị tại phòng khám có được một liệu trình điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Hơn nữa cơ sở vật chất của phòng khám cũng được đầu tư hiện đại, đạt chuẩn do Bộ Y Tế đề ra. Góp phần rút ngắn tối đa quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Trang thiết bị tại phòng khám luôn được đảm bảo nhằm phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân

Đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm

Không những cơ sở vật chất tốt, quy trình thăm khám tiện lợi, phòng khám Đông y An Đông còn là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi. Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt là bác sĩ trưởng với hơn 30 năm kinh nghiệm hành nghề y. Ngoài ra các bác sĩ ở phòng khám Đông y An Đông đều là những bác sĩ có trình độ cao. Tất cả bác sĩ đều là bác sĩ tốt nghiệp từ trường đại học Y Dược TP.HCM, một trường y danh tiếng ở Việt Nam. Vậy nên bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm với trình độ chuyên môn của các bác sĩ tại phòng khám.

Đông y An Đông là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với nghề

Chi Phí Khám, Điều Trị Công Khai Cụ Thể Theo Tiêu Chuẩn Của Bộ Y Tế

Chi phí khám bệnh của phòng khám Đông y An Đông được niêm yết theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Tất cả các chi phí khám bệnh của bệnh nhân luôn được chúng tôi luôn báo cáo rõ ràng, minh bạch trên hệ thống máy tính để bệnh nhân và người nhà có thể biết rõ được chi phí điều trị. Từ đó có thể lựa chọn được phương án phù hợp nhất.

Dịch Vụ Hỗ Trợ 24/7

Trên tinh thần luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mọi lúc, mọi thời điểm. Phòng khám An Đông có lịch làm việc tất cả các ngày trong tuần giúp người bệnh có thể linh hoạt chủ động thời gian để đặt lịch hẹn khám và điều trị bệnh khi có nhu cầu mà không ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Cùng với đó là đội ngũ tư vấn viên hoạt động 24/7 sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bất cứ lúc nào có thắc mắc về bệnh.

Phòng khám luôn trong tinh thần tiếp nhận bệnh nhân mọi lúc, mọi thời điểm

Nhận được nhiều phản hồi tích cực

Đặc biệt, phòng khám Đông y An Đông còn được nhiều bệnh nhân đánh giá là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín. Rất nhiều bệnh nhân lâu năm đã chữa khỏi bệnh khi thăm khám tại đây. Nhiều người bệnh còn truyền tai nhau rằng, phòng khám An Đông rất mát tay trong điều trị các bệnh phụ khoa, nam khoa hay thần kinh… Ngoài ra, phòng khám Đông y An Đông còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong nhiều năm. Chính vì vậy, bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi thăm khám tại địa chỉ này.

Đông y An Đông đã được nhiều bệnh nhân đánh giá cao về chất lượng điều trị cũng như dịch vụ

Với những ưu thế của mình, phòng khám YHCT An Đông xứng đáng là phòng khám Đông y uy tín để người bệnh ở TP.HCM và các tỉnh lân cận có thể tin tưởng lựa chọn.

Phòng khám Y học cổ truyền An Đông

Địa chỉ: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc: 7h30 – 19h30 T2 – T7

7h30 – 16h30 CN và ngày lễ

Điện thoại: (028) 6670 955

Website: https://yhoccotruyenandong.vn/