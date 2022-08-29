Sống theo cảm xúc trẻ hơn so với thực tế mang lại vô vàn lợi ích to lớn thế này cho cơ thể bạn!

Tuổi tác chỉ là một con số và đã tập hợp 5 lý do được khoa học chứng minh cho bạn thấy, sống theo phương châm này sẽ cảm thấy trẻ trung, năng động và sôi nổi trở lại.

Tất cả chúng ta đều từng trải qua căng thẳng vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Có lẽ đó là vì công việc, bệnh tật của gia đình, hoặc khó khăn về tài chính. Tin tốt là các nhà nghiên cứu mô tả cảm giác trẻ hơn tuổi thực của một người sẽ tạo ra một lá chắn bảo vệ chống lại căng thẳng.

Một số nghiên cứu khác cho thấy căng thẳng có liên quan đến sự suy giảm mạnh hơn về sức khỏe chức năng, tăng theo tuổi sinh học. Do đó, không cảm thấy tuổi tác có vấn đề gì với bạn có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

2. Cảm thấy trẻ hơn có liên quan đến các giai đoạn trầm cảm ít hơn và sức khỏe tâm thần tốt hơn

Có thể đúng là tuổi mà bạn cảm thấy có thể dự đoán tình trạng tinh thần của bạn tốt hơn so với tuổi trên giấy khai sinh của bạn. Cảm thấy trẻ hơn so với tuổi thực của bạn cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng và cơ hội phát triển sức khỏe tâm thần cao hơn.

3. Cảm thấy trẻ hơn có liên quan đến mức độ viêm thấp hơn

Một số người "già" ở tuổi 30 và một số người trẻ ở tuổi "90" hoặc ít nhất đây là những gì một nghiên cứu khác đã ngụ ý. Các phát hiện chỉ ra rằng những người tự nhận mình già hơn tuổi thực của họ có mức độ viêm nhiễm cao hơn. Tuy nhiên, bạn luôn cần lưu ý rằng việc tuân theo một chế độ ăn uống chống viêm và tập thể dục thường xuyên là cần thiết.

4. Người lớn tuổi cảm luôn suy nghĩ và cảm thấy mình trẻ hơn ít có nguy cơ bị suy giảm thể chất hoặc bệnh tật

Theo như chúng ta biết, không có viên thuốc thần kỳ nào ngăn chặn hoặc đảo ngược quá trình lão hóa. Mặc dù chúng ta già đi do tác động của thời gian, nhưng chính thái độ của chúng ta cũng đã khiến chúng ta già đi. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng chúng ta già như chúng ta cảm thấy.



Trên thực tế, những người tin rằng họ lớn hơn tuổi theo thứ tự thời gian của họ có nhiều khả năng phải nhập viện hơn. Ngược lại, những người cảm thấy trẻ hơn sẽ khỏe mạnh hơn và phục hồi sau tình trạng tàn tật nhanh chóng hơn.

5. Người lớn tuổi cảm thấy trẻ hơn có xu hướng sống lâu hơn

Thông thường, tâm trí và cơ thể đi theo hướng riêng biệt. Trong trường hợp của chúng ta, một bộ óc trẻ trung có thể có tác dụng mạnh mẽ và có thể khiến chúng ta sống lâu hơn theo đúng nghĩa đen. Một nghiên cứu cho thấy những người thực sự tin rằng họ trẻ hơn số tuổi trên giấy khai sinh có tuổi thọ cao hơn. Ngược lại, những người cảm thấy già hơn bị giảm tuổi thọ.

Hãy tưởng tượng rằng bạn không có giấy khai sinh và tuổi của bạn chỉ đơn giản là phụ thuộc vào cảm giác của bạn. Như vậy, bạn có thể xây dựng cảm giác tươi trẻ cho chính mình cũng như sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn nhé.

Theo Brightside