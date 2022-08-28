Những cách chữa cảm lạnh bằng mật ong hiệu quả mà không tốn kém

Cảm lạnh là một trong những căn bệnh đường hô hấp. Theo báo Sức khỏe và đời sống , triệu chứng của bệnh thường xuất hiện từ 1-3 ngày khi tiếp xúc với virus. Các triệu chứng có thể khác nhau đối với từng người. bao gồm:

- Có thể có ho, đau đầu, hắt xì. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức nhẹ, có thể có sốt nhẹ, cảm thấy có áp lực trong tai và mặt; sưng hạch bạch huyết; mất vị giác tạm thời, chảy nước mắt, có thể khó thở…

- Thường các triệu chứng sẽ kéo dài từ 3-7 ngày. Trong 3 ngày đầu sẽ dễ lây nhiễm cho người khác nhất.

Mặc dù ai cũng dễ bị cảm lạnh nhưng đối tượng dễ bị tác động nhất chính là người già và trẻ em. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bệnh cũng dễ phát tán ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh cảm lạnh gây sốt và ho. Ảnh: Internet

Tuy là bệnh lành tính không nguy hiểm nhưng trong một số trường hợp sẽ có những biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời. Cũng theo báo Kinh tế và đô thị, đối với bệnh cảm lạnh, họng sẽ là bộ phận bị ảnh hưởng đầu tiên. Dấu hiệu sưng, đau hoặc viêm họng biểu hiện rõ rệt. Sau đó 1-2 ngày, chúng có thể biến mất sau đó là triệu chứng khác như: sổ mũi, nghẹt mũi, nước mũi trong chảy nhiều. Nếu cảm lạnh ở mức độ nặng, nước mũi có thể chuyển thành màu vàng hoặc xanh, dịch mũi đặc nếu bị nhiễm trùng. Trẻ em có thể bị sốt nhẹ.

Khi bị bệnh, người bệnh thường thấy cơ thể bứt rứt, khó chịu nhưng vẫn có thể thực hiện những công việc hàng ngày một cách bình thường. Do đó, có thể bổ sung thực phẩm cùng các loại vitamin hỗ trợ phòng bệnh. Trong số các thực phẩm được coi là một loại gia vị, một món ăn, mật ong có tác dụng hữu hiệu giúp phòng, và giảm các triệu chứng của bệnh cảm lạnh.

Thành phần vitamin trong mật ong

Mật ong có vô vàn các chất dinh dưỡng có lợi. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng nước trong mật ong 16-25%, loại tốt dưới 18%, lượng đường 70-80%, chủ yếu là đường đơn glucoza dễ hấp thu.

Do lượng đường cao, dễ hấp thu nên năng lượng của mật ong khá lớn, do đó nó sử dụng tốt cho người kém ăn, đang ốm như người già, trẻ em.

Mật ong rất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác được kể tên như vitamin B (B6, B1), vitamin C, khoáng chất (natri, kẽm, phốt pho, canxi, mangan…), protein, các chất amino acid, một ít chất đạm, vài loại men và các hợp chất thơm. Một muỗng canh mật ong có 0,1g đạm chất; 17,3g tinh bột, 1mg canxi, 1mg phốt pho, 64 calories. Các khoáng chất này rất cần thiết cho tái tạo máu, tổng hợp các men cần thiết cho chuyển hóa và các hoạt động sống của cơ thể. Có trên 16 loại vitamin có hàm lượng cao trong mật ong như vitamin B1, B2, B6, C, PP…

Trong mật ong, hàm lượng protein và acid amin vô cùng đầy đủ giúp tham gia vào quá trình chuyển hóa đường trong mật ong.

Cách chữa cảm lạnh dùng mật ong

Theo báo Kinh tế và đô thị, bạn có thể dùng các cách sau để giúp giảm và phòng các triệu chứng bệnh do cảm lạnh.

- Cho hai thìa nhỏ mật ong vào nước ấm. Bạn cũng có thể thêm nước chanh hoặc quế vào hỗn hợp này.

- Thêm một thìa mật ong vào tách trà chanh sẽ giúp bạn thoát khỏi những cơn ho do cảm lạnh.

- Cho một thìa hạt tiêu vào nước ấm, ngâm trong 15 phút. Sau đó thêm hai muỗng canh mật ong vào và khuấy đều. Bằng cách này bạn cũng sẽ hết cảm lạnh ngay.

- Xi-rô ho: Pha một chén mật ong, một nửa chén dầu ôliu và bốn thìa nhỏ nước cốt chanh. Đun ấm hỗn hợp này trên với lửa nhỏ trong năm phút và khuấy đều. Sau đó, cứ mỗi hai giờ bạn hãy uống một muỗng cà phê xi-rô này để khỏi cảm lạnh.

Cách trị ho hiệu quả. Ảnh: Internet

Một số lợi ích khác của mật ong

Bạn có thể sử dụng mật ong với các tác dụng khác cho cơ thể:

- Chống oxy hóa: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng mật ong nguyên chất hàng ngày làm tăng mức độ chất chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư: Mật ong có chứa polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Trong đó, các flavonoid là thành phần quan trọng và hữu hiệu nhất.

- Giúp ngủ ngon: Sử dụng mật ong giúp thúc đẩy quá trình giải phóng melatonin trong não bằng cách tạo ra một mức tăng đột biến nhỏ về mức insulin, giúp kích thích giải phóng tryptophan trong não chuyển thành melatonin tăng cường khả năng miễn dịch và giúp xây dựng, sửa chữa lại mô trong thời gian nghỉ ngơi.

- Chữa lành vết thương và vết loét: Sử dụng mật ong trong ăn uống là một chất kháng khuẩn tự nhiên với tác dụng chữa lành vết thương. Mật ong phản ứng với chất lỏng của cơ thể để tạo ra hydrogen peroxide, tạo ra một môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn, giúp giảm cảm giác đau và mùi hôi của các vết loét trên da khi bị thương.