Vụ lô mì Omachi bị tiêu hủy chứa chất gây nguy hiểm gì, có hại và ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?

Theo thông tin từ VietNamNet dựa trên xác nhận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (TFDA), lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay Omachi nhập khẩu từ Việt Nam chứa Ethylene Oxide (EO) có tính chất nguy hiểm và không được phép sử dụng tại quốc gia này. Cụ thể, 1,4 tấn mỳ ăn liền Omachi đã bị trả lại và yêu cầu tiêu hủy.

Vậy, bên trong chất cấm nguy hiểm là gì, chúng ảnh hưởng ra sao và có mức độ nguy hiểm như thế nào nếu chúng ta ăn phải?

Theo FSAI, Ethylene Oxide là chất có hại cho sức khỏe con người. Đây loại hóa chất thường xuất hiện trong thuốc trừ sâu, chất khử trùng...Việc tiêu thụ các sản phẩm nhiễm Ethylene oxide có thể chưa gây nguy hiểm cấp tínhnhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài.

Theo thông tin từ Zing News, dẫn chứng từ Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu (Safe Food Advocacy Europe), Ethylene oxide vốn là chất khử trùng dạng khí, phần lớn được sử dụng để khử trùng các vật liệu và dụng cụ trong phẫu thuật, thiết bị y tế. Sau đó, chất này được sử dụng trong sản xuất thực phẩm với mục đích khử khuẩn và hạn chế nguy cơ xuất hiện vi khuẩn Salmonella.

Etylen oxit cũng được sử dụng chủ yếu để sản xuất các hóa chất khác, bao gồm chất chống đông, bọt polyurethane, chất kết dính, tẩy rửa, hàng dệt may và dung môi.

Với lượng nhỏ hơn, chất này được pha trong công thức thuốc trừ sâu và khử trùng. Khả năng phá hủy DNA của Ethylene oxide khiến nó trở thành chất khử trùng hiệu quả nhưng cũng là nguyên nhân có thể gây ung thư.

Dư thừa hàm lượng Ethylene oxide được cho là vấn đề gây đau đầu nhiều quốc gia EU vì vẫn có nhiều vụ phát hiện thực phẩm chứa chất này vượt quá mức cho phép. Ảnh: Zing News

Chất này bị cấm tại Đài Loan như thế nào?

Tại Đài Loan, theo TDFA, chất EO hiện bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì chất này được phân loại là chất gây ung thư cấp một và việc phơi nhiễm lâu dài với chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư, và một số bệnh liên quan tới thần kinh.

Cơ quan Hóa chất châu u (ECHA) phân loại Ethylene Oxide vào danh mục chất độc gây đột biến, ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Vì thế, Ethylene Oxide không được phép sử dụng trong thực phẩm phân phối tại EU, đặc biệt ở quy trình chế biến. Tại nhiều nước châu Âu, hàm lượng EO trong thực phẩm được tính cả mức tồn dư 2-chloroethanol, một dạng chuyển hóa của EO dao động 0,01-0,05 mg/kg, tuỳ mặt hàng.

Trong đó, trong gói bột gia vị của lô hàng được cho là của Việt Nam xuất khẩu này có chứa 0,195 mg/kg Ethylene oxide chưa được cấp phép.

Những nguy hiểm của loại chất này

Cũng theo Zing News, EO là chất có hại trong thực phẩm nếu sử dụng trong thời gian dài. Dưới đây là các tác hại của chất này cho cơ thể:

EO gây kích ứng và gây đột biến cao, được coi là làm tăng nguy cơ sẩy thai, dị tật di truyền đồng thời ảnh hưởng đến chu kỳ sinh sản của động vật.

EO là chất gây ung thư phổi, gan, thận, dạ dày và vú. EO qua đường hô hấp có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư hệ tạo lympho như bạch cầu lymphocytic, u tủy và u lympho không Hodgkin. Ngoài ra, tiếp xúc Ethylene oxide cũng có thể liên quan ung thư gan, phổi, thận, dạ dày và ung thư vú.

Gây khó thở, thở khò khè và ho khi sử dụng

Gây nôn mửa hoặc rối loạn tiêu hóa

Gây suy nhược toàn thân, mệt mỏi và suy giảm khả năng phối hợp hoặc mất thăng bằng do tổn thương cơ, thần kinh hoặc não.

Gây phù phổi, kích ứng phổi khác. Nạn nhân có thể có các dấu hiệu đáng chú ý như hôn mê, đau đầu, co giật, chóng mặt và ngất.

Tiếp xúc EO qua da gây nhiều vấn đề như rộp, bỏng, viêm, phù, mụn nước, lột. Khi tiếp xúc mắt, chất độc này gây tổn thương giác mạc.

EO đe dọa tính mạng, bao gồm cả chứng teo cơ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện nhà sản xuất thương hiệu mỳ trên cũng cho biết dù có sản xuất cho thị trường Đài Loan nhưng họ không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mỳ Omachi xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu.

đại diện Bộ Công Thương cho biết đã nắm thông tin này từ báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan và đang xử lý theo quy định. Bộ sẽ yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo cụ thể về vấn đề này và sau khi xác minh, làm rõ sẽ thông tin cụ thể tới báo chí.