Hàng năm, có hàng triệu ca bệnh, thậm chí, bệnh tim hay bệnh tiểu đường có số ca mắc lên đến 20% dân số. Chia sẻ trên báo Lao động, PGS Phạm Mạnh Hùng cho hay:

Trong những năm vừa qua, nguy cơ mắc các loại bệnh tật ngày càng nhiều. Những loại bệnh gây tử vong hàng đầu thế giới có thể được nhắc đến tên như: ung thư, tim mạch, tiểu đường, bệnh về gan, suy thận…

Theo Cục y tế dự phòng, tại Việt Nam, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015 cho thấy hiện nay tại Việt Nam cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp, cứ 3 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp do các bệnh tim mạch, chủ yếu tử vong do tai biến mạch não. Trong năm 2016 ước tính toàn quốc có tới 81.800 trường hợp tử vong do bệnh mạch máu não (chiếm 15% tổng số tử vong trên toàn quốc) và 67.500 trường hợp chết do nhồi máu cơ tim (chiếm 12% số tử vong).

“Ai cũng có nguy cơ mắc bệnh tim, chỉ là sớm hay muộn. Có trường hợp 27 – 28 tuổi cũng bị nhồi máu cơ tim phải cấp cứu; có tới 20% người dưới 40 tuổi mắc bệnh tăng huyết áp. Do đó cần thay đổi thói quen, lối sống, ăn uống để phòng bệnh tim mạch, như tăng cường vận động, tập thể dục, ăn thực phẩm ít dầu mỡ…”.

Thực phẩm, các món ăn được khuyên nên chú ý hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe. Có rất nhiều loại thức ăn ít calo, giàu protein, chất xơ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Vì vậy bạn có thể bổ sung hàng ngày các món ăn sau:

Lựu và nước ép lựu

Lựu chứa nhiều polyphenol, hợp chất được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm, bệnh tim và ung thư. Một nghiên cứu trong ống nghiệm tại UCLA cho thấy nước ép lựu nguyên chất có khả năng chống oxy hóa cao hơn so với rượu vang đỏ, nước ép nho hoặc trà xanh. Nước ép lựu cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một chất điện phân quan trọng cho chức năng cơ bắp khỏe mạnh.

Nước ép lựu tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Táo

Táo giàu chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Một quả táo trung bình chỉ chứa 95 calo.

Mặt khác, táo cũng chứa nhiều chất phytochemical, bao gồm quercetin, catechin, phloridzin và axit chlorogenic, là chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư. Táo giúp giảm cân, ít calo rất có lợi cho bệnh tim mạch, tốt cho da, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thần kinh, tránh suy giảm trí nhớ.

Theo khuyến nghị, một người trưởng thành có thể ăn 200g trái cây và 400g rau như táo bởi trong thành phần có nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ hòa tan, các chất hóa thực vật.

Bông cải xanh

Là một trong những loại thực phẩm hàng đầu chứa lượng calo ít. Bông cải xanh còn giàu sulforaphane, một hợp chất được nghiên cứu chỉ ra rằng có thể chống lại sự tích trữ chất béo trong cơ thể.

Ngoài ra, theo viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ cho thấy hợp chất phytochemical trong bông cải xanh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư da, bàng quang tiết niệu và ung thư miệng. Theo các nhà khoa học, vitamin K – một thành phần có nhiều trong các loại rau họ cải – có tác dụng ức chế quá trình canxi hóa trong mạch máu của chúng ta, việc ăn nhiều các loại rau họ cải sẽ có tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Súp lơ (bông cải xanh). Ảnh: Internet

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia USDA, một chén bông cải xanh xắt nhỏ. Chỉ cần một chén bông cải xanh cung cấp hơn 100% nhu cầu hàng ngày về vitamin C và vitamin K và một phần vitamin A, folate và kali tốt. (khoảng 91 gram).

Rau chân vịt (rau bina)

Một trong những loại rau có rất nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh được chỉ ra ở rau bina (chân vịt). Loại rau này lại chứa lượng calo cực kì thấp. Hai chất dinh dưỡng có liên quan đến quá trình trao đổi chất đốt cháy calo lành mạnh ở loại rau này là sắt và magie. Vì thế, bạn có thể tận dụng nó khi cần. Ngoài ra, rau bina cũng là một thực phẩm hàng đầu về mắt. Một số người mắc bệnh thận lưu ý hạn chế thực phẩm này. Nên luộc qua trước khi chế biến và không nên để qua đêm tránh lượng chất nitrat dễ sinh ra ở loại rau này gây bệnh.

Cải xoăn

Cải xoăn là một nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng như vitamin K, magiê, canxi, sắt, vitamin C và chất xơ. Lượng calo trong rau gần như ít nhất. Do đó, những người giảm cân và mong muốn trị bệnh có thể sử dụng.

Tập cho mình một thói quen sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng, ít calo, cùng việc nâng cao sức khỏe như tập thể dục, chơi thể thao hàng ngày có thể phần nào cải thiện bệnh tật mà mỗi người nên quan tâm.