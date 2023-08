“Ai cũng có nguy cơ mắc bệnh tim, chỉ là sớm hay muộn. Có trường hợp 27 – 28 tuổi cũng bị nhồi máu cơ tim phải cấp cứu; có tới 20% người dưới 40 tuổi mắc bệnh tăng huyết áp. Do đó cần thay đổi thói quen, lối sống, ăn uống để phòng bệnh tim mạch, như tăng cường vận động, tập thể dục, ăn thực phẩm ít dầu mỡ…”.

Những căn bệnh phải nằm viện. Ảnh minh họa: Internet

Theo Cục y tế dự phòng, tại Việt Nam, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015 cho thấy hiện nay tại Việt Nam cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp, cứ 3 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp do các bệnh tim mạch, chủ yếu tử vong do tai biến mạch não. Trong năm 2016 ước tính toàn quốc có tới 81.800 trường hợp tử vong do bệnh mạch máu não (chiếm 15% tổng số tử vong trên toàn quốc) và 67.500 trường hợp chết do nhồi máu cơ tim (chiếm 12% số tử vong).