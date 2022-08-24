Trẻ có nguy cơ bị liệt mặt, méo miệng khi dùng quạt, điều hòa: Bác sĩ mách nước cách phòng tránh quan trọng

Sức khỏe 24/08/2022 12:24

Khi thời tiết, môi trường chuyển giao đột ngột khiến cơ thể trẻ không thích ứng kịp, điều đó dẫn đến con dễ bị liệt mặt, méo miệng.

Bé 1 tuổi bị liệt mặt do nằm quạt

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận trường hợp bé 1 tuổi bị liệt mặt do nằm quạt. Vào buổi tối, thấy con nhiều mồ hôi nên mẹ cho quạt thổi trực tiếp vào vùng mặt, đầu gáy. Tuy nhiên, mẹ rất bất ngờ khi sáng hôm sau bé bị cảm sổ mũi và miệng méo sang trái, gia đình đã tức tốc đưa bé vào viện nhằm cứu trợ.

BSCK II Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, em bé này là ca điển hình liệt mặt do nhiễm phong hàn. Lúc mắc bệnh cơ thể bé đang suy yếu, trong khi thời tiết thất thường, đêm khá lạnh, bị quạt thổi thẳng vào vùng trọng yếu (mặt đầu gáy) thời gian dài khiến dây thần kinh số 7 nhiễm lạnh. Đoạn dây thần kinh số 7 nằm trong ống xương đá, vốn dĩ bị lạnh vì không có cơ che phủ dây thần kinh. Khi gặp gió lạnh đột ngột từ bên ngoài xâm nhập vào, dây số 7 càng nhanh bị nhiễm lạnh thêm.

Trẻ có nguy cơ bị liệt mặt, méo miệng khi dùng quạt, điều hòa: Bác sĩ mách nước cách phòng tránh quan trọng - Ảnh 1
Em bé điều trị liệt mặt do phong hàn. Ảnh: VTC News

Nguyên nhân dẫn đến liệt mặt

- Có 3 nguyên nhân gây nên liệt mặt cụ thể: phong hàn, phong nhiễm, chấn thương, thông dụng nhất là do phong hàn.

- Trường hợp trẻ dễ bị nhiễm phong hàn được nhắc đến có thể do dùng quạt, điều hòa, trẻ có cơ thể yếu, thời tiết chuyển giao đột ngột. Theo Y học cổ truyền, do phong hàn (lạnh quá), bệnh nhân bị liệt mặt vì gặp phải yếu tố thời tiết và các tác động làm nhiệt độ thay đổi đột ngột.

- Đông y cho hay phong hàn là do gió còn tây y hướng dẫn do siêu vi gây nên. Biểu hiện của bệnh thường là rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù khẩn, ho, sợ gió, sợ lạnh, nhức đầu, ngạt mũi, chảy mũi, sốt nhẹ, không mồ hôi, đau đầu, người đau ê ẩm.

- Lương y quốc gia Anh Đào (nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội, bác sĩ Phòng khám đông y 138A Giảng Võ, Hà Nội) cũng chia sẻ trên báo Tiền Phong cho hay, vào mùa thu rất nhiều người dễ bị cảm, phong hàn. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc chứng cảm, phong hàn, tà khí (phong, hàn) dễ xâm nhập cơ thể và gây bệnh.

Cách khắc phục

- Bác sĩ cũng chỉ rõ, khi thời tiết giao mùa, trước khi bước vào phòng quá lạnh hoặc quá nóng trẻ phải có thời gian thích nghi ở trong nhà để ổn định nhiệt độ cơ thể. Điều hòa phải tỏa khắp phòng, quạt không phả thẳng vào mặt hoặc cổ gáy.

- Phụ huynh cần chăm sóc cho con đầy đủ về thể chất, đảm bảo sức khỏe, phòng các bệnh do phong hàn.

- Tránh nhiệt độ ngoài trời và trong nhà thay đổi đột ngột dẫn đến tình trạng phong hàn và liệt mặt.

- Khi trẻ bị liệt mặt, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên môn để chữa trị sớm. Nếu để trẻ bị liệt mặt lâu, không chữa trị kịp thời thì sẽ liệt cứng, méo miệng, để lại di chứng lâu dài.

Một số cách chữa trị

- Liệt mặt ở y học cổ truyền sẽ chữa trị bằng xoa bóp bấm huyệt để tác động vào các nhóm cơ của khuôn mặt kết hợp với châm cứu, trong vòng 2 tuần trẻ sẽ ổn định. Muốn trẻ ổn định lại cơ mặt thì sẽ mất khoảng 4 tuần.

- Sử dụng cháo giải cảm để giảm phong hàn bằng cách như: Dùng hành tăm cả rễ 20g, gừng tươi 10g, gạo nếp 50g để nấu cháo loãng. Hành thái nhỏ, gừng thái tăm, hay giã nát cho vào bát. Khi cháo chín, múc ra khi đang sôi cho vào bát quấy đều. Ăn cháo nóng, trùm chăn cho ra mồ hôi. Hành, gừng để phát hãn giải biểu, cháo nóng để giúp hành gừng và bổ chính khí.

Lưu ý: Nếu đã ra mồ hôi thì không dùng bài thuốc này.

- Ngoài ra còn có thể đánh cảm, xông hơi, đánh gió và sử dụng các loại nguyên liệu có tác dụng giải cảm như: gừng, sả,

Bí quyết chế biến tim lợn với thuốc bắc, 'cứu tinh' của phụ nữ và những người mất giấc ngủ thường xuyên

Bí quyết chế biến tim lợn với thuốc bắc, 'cứu tinh' của phụ nữ và những người mất giấc ngủ thường xuyên

Tim lợn hầm thuốc bắc là món đại bổ, ‘cứu tinh’ của những người mất giấc ngủ, đặc biệt phụ nữ trung niên.

Xem thêm
Từ khóa:   liệt mặt trẻ liệt mặt phong hàn bé bị liệt mặt do quạt

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm