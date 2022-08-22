Điểm danh 3 ‘siêu thực phẩm’ rẻ rề sẵn có giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe vượt trội

Sức khỏe 22/08/2022 17:10

Đột quỵ là một trong những căn bệnh nguy hiểm được khuyến cáo nên chú ý thói quen sinh hoạt và thực phẩm nạp vào cơ thể hàng ngày.

Vì sao con người dễ bị đột quỵ?

Lý giải về căn bệnh nguy hiểm, được xem là ‘sát thủ thầm lặng’ và được cảnh báo ở khắp nơi trên thế giới, các chuyên gia có rất nhiều lợi khuyên. Theo thông tin trên báo Sức khỏe và đời sống, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là bệnh lý cấp tính nguy hiểm thường xảy ra đột ngột nhất là khi thời tiết lạnh, bệnh có thể gây nhiều di chứng hoặc tử vong nếu không được sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời.

Điểm danh 3 ‘siêu thực phẩm’ rẻ rề sẵn có giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe vượt trội - Ảnh 1
Đột quỵ để lại nhiều di chứng nếu sống sót. Ảnh: Internet

Trước đây, đột quỵ thường gặp ở người cao tuổi nhưng bệnh ngày càng trẻ hóa. Ngày càng có nhiều người trẻ mắc đột quỵ, nhất là những người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… chia sẻ với Tuổi trẻ, TS Trần Viết Lực, giảng viên khoa thần kinh Trường ĐH Y dược Hà Nội cho biết thêm. Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch nhưng đứng hàng đầu về tỉ lệ tàn tật, tỉ lệ tái phát đột quỵ là 15 - 40% trong số bệnh nhân còn sống sót.

Để giảm nguy cơ tái phát đột quỵ cần phải xác định và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố gây đột quỵ mà yếu tố hàng đầu là tăng huyết áp như nhồi máu não và chảy máu não. Theo nhiều khuyến cáo, thói quen sinh hoạt cũng như dinh dưỡng nạp vào cơ thể rất quan trọng để hạn chế tình trạng bệnh nguy hiểm. Bạn có thể lựa chọn một số món ăn sau đây để tăng cường sức khỏe cho bản thân.

Các món ăn có lợi, giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Chia sẻ trên báo Kinh tế đô thị, bạn có thể tận dụng một số món ăn đơn giản và rẻ tiền, giúp tăng cường sức khỏe. Một số món ăn cũng chính là thực đơn của những người tập luyện thể thao hàng ngày, giúp giữ dáng và bảo vệ sức khỏe tốt.

Các loại cá 

Axit béo omega-3 trong cá có thể kiểm soát được huyết áp và mức cholesterol, giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Loại axit béo này có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá thu và các loại cá béo. Axit béo omega-3 là những chất béo lành mạnh giúp bạn ngăn ngừa bệnh tim. Hiệp hội Tim Mỹ khuyến nghị rằng, mỗi người nên ăn cá 1 lần/tuần, mỗi lần ăn khoảng 110 gram.

Điểm danh 3 ‘siêu thực phẩm’ rẻ rề sẵn có giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe vượt trội - Ảnh 2
Các loại cá tăng cường axit béo omega-3 cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các loại ngũ cốc

Ngũ cốc nguyên hạt làm giảm nguy cơ đột quỵ, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2019. Ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ, vitamin B, folate, magiê và sắt, tất cả đều thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh và giúp ngăn ngừa đột quỵ. Bạn có thể tận dụng các loại đậu sẵn có, sử dụng chúng vào các bữa phụ hàng ngày đều được.

Quả bơ

‘Siêu thực phẩm’ bơ khi được nhắc tên khiến nhiều người không thất vọng. Bơ có vô vàn lợi ích cho sức khỏe, chúng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Theo đó, các nhà nghiên cứu từ Albert Einstein College of Medicine ở New York đã theo dõi trên 90.137 phụ nữ tuổi từ 50-79 trong vòng 11 năm. Kết quả cho thấy, phụ nữ có nồng độ kali cao trong chế độ ăn sẽ ít bị đột quỵ do cục máu đông hơn so với người có kali thấp. Do đó, bơ được tận dụng nhiều hơn. Bạn có thể thêm vài lát bơ vào món ăn hàng ngày. Bơ còn có tác dụng tăng cường tiêu hóa, giúp giảm cân, tăng cường trí nhớ và nhiều lợi ích khác nữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng các loại trái cây như: chuối cũng chứa rất nhiều kali.

Điểm danh 3 ‘siêu thực phẩm’ rẻ rề sẵn có giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe vượt trội - Ảnh 3
Các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cách giảm nguy cơ đột quỵ trong cuộc sống hàng ngày

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Nguyên nhân gây đột quỵ đến nhiều từ các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, mỡ máu... Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Tập thể dục hàng ngày

Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, dẫn đến đột quỵ.

Giữ ấm cơ thể

Nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa. Khi trời lạnh cần giữa ấm, không ra ngoài trời lúc sáng sớm hoặc tối muộn khi trời còn lạnh. Nếu muốn tập thể dục có thể tập trong nhà vào thời gian muộn hơn.

Không hút thuốc lá

Thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ 2 - 5 năm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa bao giờ hút thuốc.

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