Điểm danh 3 ‘siêu thực phẩm’ rẻ rề sẵn có giúp giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường sức khỏe vượt trội

Các món ăn có lợi, giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Chia sẻ trên báo Kinh tế đô thị, bạn có thể tận dụng một số món ăn đơn giản và rẻ tiền, giúp tăng cường sức khỏe. Một số món ăn cũng chính là thực đơn của những người tập luyện thể thao hàng ngày, giúp giữ dáng và bảo vệ sức khỏe tốt.

Các loại cá

Axit béo omega-3 trong cá có thể kiểm soát được huyết áp và mức cholesterol, giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Loại axit béo này có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá thu và các loại cá béo. Axit béo omega-3 là những chất béo lành mạnh giúp bạn ngăn ngừa bệnh tim. Hiệp hội Tim Mỹ khuyến nghị rằng, mỗi người nên ăn cá 1 lần/tuần, mỗi lần ăn khoảng 110 gram.

Các loại cá tăng cường axit béo omega-3 cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các loại ngũ cốc

Ngũ cốc nguyên hạt làm giảm nguy cơ đột quỵ, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2019. Ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ, vitamin B, folate, magiê và sắt, tất cả đều thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh và giúp ngăn ngừa đột quỵ. Bạn có thể tận dụng các loại đậu sẵn có, sử dụng chúng vào các bữa phụ hàng ngày đều được.

Quả bơ

‘Siêu thực phẩm’ bơ khi được nhắc tên khiến nhiều người không thất vọng. Bơ có vô vàn lợi ích cho sức khỏe, chúng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Theo đó, các nhà nghiên cứu từ Albert Einstein College of Medicine ở New York đã theo dõi trên 90.137 phụ nữ tuổi từ 50-79 trong vòng 11 năm. Kết quả cho thấy, phụ nữ có nồng độ kali cao trong chế độ ăn sẽ ít bị đột quỵ do cục máu đông hơn so với người có kali thấp. Do đó, bơ được tận dụng nhiều hơn. Bạn có thể thêm vài lát bơ vào món ăn hàng ngày. Bơ còn có tác dụng tăng cường tiêu hóa, giúp giảm cân, tăng cường trí nhớ và nhiều lợi ích khác nữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng các loại trái cây như: chuối cũng chứa rất nhiều kali.

Các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cách giảm nguy cơ đột quỵ trong cuộc sống hàng ngày

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Nguyên nhân gây đột quỵ đến nhiều từ các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, mỡ máu... Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.

Tập thể dục hàng ngày

Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, dẫn đến đột quỵ.

Giữ ấm cơ thể

Nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa. Khi trời lạnh cần giữa ấm, không ra ngoài trời lúc sáng sớm hoặc tối muộn khi trời còn lạnh. Nếu muốn tập thể dục có thể tập trong nhà vào thời gian muộn hơn.

Không hút thuốc lá

Thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ 2 - 5 năm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa bao giờ hút thuốc.