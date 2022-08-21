‘Phạm phòng’ vì ăn lòng lợn và những vấn đề sức khỏe cần cẩn trọng

Phạm phòng hay còn gọi là Thượng mã phong (có một số nơi người ta gọi là "trúng phong, trúng phòng") là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Tình trạng này chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống cho biết thêm, phạm phòng là trạng thái nguy hiểm - là quá trình sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát, nguyên nhân là do tinh dịch tiết ra quá nhiều dẫn đến tình trạng đột tử. Nó cũng được xem là hiện tượng nguy hiểm nhất trong chuyện chăn gối, nếu không biết cách xử lý kịp thời có thể gây tử vong.

Chia sẻ trên Infonet mới đây, BS Hoàng Sầm – Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam, cho biết, người ta có câu tục ngữ “thứ nhất phạm phòng , thứ nhì lòng lợn” bởi vì chúng có mối liên quan mật thiết. Chuyên gia cho rằng, nếu bạn ăn quá nhiều lòng lợn và quan hệ tình dục vào thời điểm chuyển giao thì rất dễ bị phạm phòng.

Từ trước tới nay những người bị liệt dương hay những người đang cai nghiện được khuyến khích ăn nhiều lòng lợn. Tuy nhiên, lòng lợn ăn nhiều có bảo đảm sức khỏe hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Một món ăn tốt lạm dụng quá nhiều đều khiến cơ thể có phản ứng. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây được kể đến, lòng lợn có quá nhiều chất dinh dưỡng, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời, khi ăn lòng lợn và quan hệ tình dục sai thời điểm dễ dẫn đến tình trạng bệnh phạm phòng như đang kể trên.

Thực chất lòng lợn là món tốt cho sinh lý. Theo một số thông tin từ Đông y, lòng lợn (bao gồm cả dạ dày, ruột non, ruột già) là một trong số những món ăn dân dã. Đông y cho hay lòng lợn được gọi trư đỗ, là vị thuốc có vị ngọt, tính ấm; vào tỳ, vị, thận, có tác dụng kiện tỳ vị, ích thận bổ hư. Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng cung cấp lượng calo lớn đặc biệt protein. Nó dùng trị viêm dạ dày, di tinh, viêm âm hộ, kích thích tế bào mô, sinh tổ chức hạt làm vết thương chóng liền, giảm co kéo vết thương…

Cũng theo vị bác sĩ Hoàng Sầm, một người đàn ông đi ăn liên hoan lòng lợn no say, đến nửa đêm về quan hệ với vợ và gặp ngay tình trạng phạm phòng. Sau thời gian ân ái khoảng nửa tiếng, khi thoát tinh dịch thì nam bệnh nhân mệt, chân tay lạnh, người trắng bệch và nằm bẹp ngay trên bụng vợ.

Các vị trí huyệt cứu người bị 'thượng mã phong'. Ảnh: Internet

Phạm phòng xảy ra cả ở nam và nữ. Nếu nam giới yếu, mới ốm dậy, đi xa về còn người nữ khoẻ mạnh thì có thể gây ra phạm phòng ở nam giới hay còn gọi là âm dịch.

Còn nữ giới cũng tương tự họ mệt mỏi, mới ốm dậy mà nam giới đòi quan hệ tình dục thì bản thân người nữ cũng bị phạm phòng gọi là dương dịch. Tuy nhiên phạm phòng ở nữ ít được quan tâm hơn.

Với người ăn lòng lợn, uống rượu, để tránh phạm phòng bác sĩ Sầm khuyên họ nếu quan hệ tình dục nên tránh thời điểm lúc 12h trưa vì thời điểm chuyển giao dương sang âm. Tương tự 12h đêm là âm sang dương nên dễ yếu khí.

Lòng lợn và các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một số vấn đề về sức khỏe liên quan đến việc sử dụng lòng heo quá nhiều cũng được chỉ ra trên báo Công Thương như sau:

Lòng heo và nội tạng lợn có hàm lượng cholesterol cao, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Bên cạnh đó, món ăn này nếu được chế biến ở các quán ăn đường phố thì nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao đó là chưa kể đến nguồn gốc của lòng heo. Nếu lòng không đảm bảo dễ gây ngộ độc thực phẩm, nếu nấu tái không chín ngoài vấn đề tiêu hóa thì còn dễ nhiễm giun sán.

Ngoài ra, nếu ăn thường xuyên lòng xào dưa sẽ đối mặt với nguy cơ ung thư và vấn đề tim mạch, huyết áp. Bởi dưa muối đã được khuyến cáo hạn chế sử dụng vì là thực phẩm lên men, có nguy cơ gây ung thư. Mặt khác, dưa muối thường có hàm lượng muối cao, trong khi chúng ta đang khuyến cáo nên hạn chế ăn muối. Bởi ăn mặn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp.

Phụ nữ mang thai cũng không nên ăn lòng lợn hay thịt chó bởi không chỉ gây khó tiêu, đầy bụng mà còn ảnh hưởng đến việc ăn uống những loại thức ăn khác. Món ăn này còn làm tăng axit uric trong máu khiến thai phụ đối mặt với nguy cơ tiền sản giật hoặc sản giật cao.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo là không nên ăn quá nhiều lòng lợn. Mỗi tuần chỉ nên ăn 2 – 3 lần, người lớn từ 50 đến 70 g cho mỗi lần, còn trẻ em thì chỉ nên ăn từ 30 – 50g mỗi lần ăn như vậy.