Lòng xào dưa là món ăn ngon miệng hấp dẫn, những lưu ý tuyệt đối dành cho nhóm người không nên đụng đũa

Lòng xào dưa là món ăn ngon miệng, hấp dẫn, tuy nhiên, không phải ai cũng ăn và ăn thường xuyên được đâu nhé.

Bạn biết không, lòng xào dưa được liệt kê vào những món ăn quen thuộc, thậm chí trở thành tay quen của các bà nội trợ làm cho ông xã. Món ăn dễ thưởng thức, đặc biệt vào các ngày hè nóng bức, giúp đưa cơm. Lòng xào dưa được chế biến dễ dàng và nhanh chóng chỉ khoảng 30 nghìn đồng. Ảnh: Internet Chế biến món ăn lại nhanh, gọn và rẻ. Đối với những người ‘nằm lòng’ món ăn dinh dưỡng này, việc hoàn thành món ăn cho bữa cơm trở nên nhanh tích tắc. Tuy nhiên, cần lưu ý các nguyên liệu và đồ dùng để làm sạch thực phẩm trước khi chế biến. Các chuyên gia có những lời khuyên thiết thực để việc tận dụng món ăn tránh những tác hại không đáng có.

Theo báo Dân trí, lòng lợn có rất nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà nó có thể trở thành phản ứng ngược. Không nên ăn quá nhiều các món như lòng xào dưa để tránh các động tiêu cực đến cơ thể bởi òng lợn chứa đạm và cholesterol rất cao, khi lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu. Ngoài ra, nếu như nội tạng không được sơ chế kỹ càng và nấu chín hoàn toàn, những loại vi khuẩn và ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể người, gieo mầm cho nhiều loại bệnh tật đáng sợ. Về cách chế biến món ăn quen thuộc nhưng cần có những lưu ý để tránh hại đến cơ thể. Báo Pháp luật có chia sẻ, "Điều duy nhất cần phải nhận thức rằng các thành phần dinh dưỡng của bộ phận nội tạng động vật chỉ cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho người ăn khi nó tuyệt đối an toàn"- viện dinh dưỡng khuyến nghị. Đặc biệt hơn, với một số nhóm thể trạng, việc sử dụng món ăn cũng cần cân nhắc, cẩn trọng.

Theo thông tin từ Infonet, các nhóm người không nên đụng đũa trong món ăn này là: - Những người đang gặp tình trạng sức khỏe yếu: Những người đang bị cảm, ốm, sốt có sức đề kháng yếu thì không nên ăn lòng. Cholesterol dễ gây đầy bụng, khó tiêu, gây ảnh hưởng đến những người thể trạng đang yếu. Những người gặp sức khỏe yếu nên tránh các món ăn như lòng lợn. Ảnh : Internet Ngoài ra trong lòng lợn chứa nhiều những vi khuẩn, virus gây bệnh sống kí sinh tồn tại trong cơ thể động vật. Những vi khuẩn này có thể ẩn chứa rất nhiều dịch bệnh và dễ lây bệnh sang cơ thể người nếu ăn phải. Bởi thế, khi bị cảm hoặc mệt mỏi, không nên ăn cháo lòng, lòng lợn vì khó tiêu... - Bà bầu: Nhóm các bà bầu cũng được các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn những món ăn từ nội tạng (tiết canh, lòng lợn, gan, mề,...) bởi những món ăn từ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh sang người. Bà bầu cần lưu ý khi ăn các món ăn từ nội tạng. Ảnh: Internet - Những người có bệnh liên quan đến chuyển hóa chất đạm như: gút, suy thận, béo phì, tiểu đường hoặc bệnh tim cũng là nhóm những người cần cẩn trọng, tránh sử dụng quá nhiều những thực phẩm này. Trong khi đó, lượng cholesterol tối đa hàng ngày được cho phép sử dụng đối với người khỏe mạnh là 300mg và người bị bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim là 200mg - theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo. Do đó, theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, người lớn chỉ ăn khoảng 50 - 70g lòng lợn/lần, đặc biệt với trẻ nhỏ thì chỉ 30 - 50g cho mỗi lần ăn. PGS. TS Nguyễn Thị Lâm trao đổi với Infonet cho hay: “Món dưa nấu lòng, lòng xào dưa chỉ nên ăn 1-2 lần/ tháng là vừa phải”.

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