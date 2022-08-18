Có thể bạn đã nghe về việc ăn muối quá nhiều gây ra những bất lợi cho cơ thể? Đúng như thế, thông tin trên là chính xác, bởi việc nạp muối vào cơ thể hàng ngày có liên quan đến 4 triệu ca tử vong tại Trung Quốc.

Theo Người lao động, một nghiên cứu của kế hoạch lớn mang tên "Trung Quốc khỏe mạnh năm 2030" mới đây chỉ ra tại Trung Quốc, là một trong các quốc gia ăn mặn nhất thế giới với trung bình 11 g muối/ngày/người. 40% các ca tử vong tại đất nước này liên quan đến bệnh tim. Trong khi đó, việc cắt bớt 1 gram muối/ngày trong vòng 1 năm, đã có thể giảm mức huyết áp tâm thu trung bình 1,2 mmHg. Nếu mức giảm này đạt được trong 1 năm và duy trì, 4 triệu ca tử vong sẽ không xảy ra. Nếu duy trì được 10 năm, số ca đau tim và đột quỵ được ngăn chặn là 13 triệu, trong đó sẽ không có 6 triệu ca tử vong.

Thói quen sử dụng muối gia tăng. Ảnh: Internet Quả là một con số khó tưởng tượng, và thực tế, công trình nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc tổng hợp các số liệu về quy mô dân số, lượng muối ăn vào, huyết áp và tỉ lệ bệnh tật theo khu vực/độ tuổi ở Trung Quốc một cách rõ ràng nhất. Trên thực tế, muối là một chất cần thiết cho cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cả ngắn hạn và dài hạn. Tại Việt Nam, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, riêng trong năm 2016, ước tính toàn quốc có tới gần 82.000 trường hợp tử vong do tai biến mạch máu não và gần 68.000 trường hợp tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ, chiếm tới 27% tổng số ca tử vong toàn quốc.

Hấp thụ một lượng muối nhiều hơn mức cần thiết trong mỗi bữa ăn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, dẫn đến bệnh tim mạch, căn bệnh thầm lặng đã giết chết nhiều người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chỉ rõ, ăn mặn làm gia tăng nguy cơ những cơn đau tim và đột quỵ, ngoài ra còn gây ra nhiều căn bệnh khác như: Suy thận, loãng xương, ung thư dạ dày... Bệnh tim mạch có liên quan đến việc sử dụng các thức ăn chứa lượng muối cao? Ảnh: Internet Theo VOV, số liệu cũng cho thấy trong đại dịch COVID-19, đa số ca tử vong đều có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các bệnh mạn tính khác, hầu hết nguyên nhân được chỉ ra do ăn thừa muối. Các món ăn chế biến sẵn có lượng muối cao. Ảnh: Internet Đặc biệt, muối có trong rất nhiều thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội, thức ăn nhanh, mì ăn liền, bánh mì và ngũ cốc đã qua chế biến, các món rau ủ muối… Đó là những “nguồn cung cấp” một lượng muối không nhỏ mà bạn thường bỏ qua bên cạnh những gia vị có muối bạn thêm vào bữa ăn hàng ngày như muối i-ốt, nước mắm, nước tương. Kết quả là bạn đang ăn quá mặn và gây ra nhiều ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch. Ăn muối ít hơn 5gr/ngày là khuyến nghị chung của WHO. Áp dụng chế độ ăn nhạt chỉ cần 400 - 700mg natri/ngày, tương đương 1 - 2g muối. Trong đó đã có sẵn khoảng 1g muối từ gạo và rau quả của khẩu phần ăn. Vì vậy nên khi chế biến khẩu phần ăn chỉ cần cho 1g muối ăn hoặc 1 thìa con nước mắm/ngày là đủ lượng natri theo yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể giảm xuống mức 200 - 300mg natri/ngày, tương đương 0,5-1g muối để giảm các tác hại. Hạn chế các món ăn, gia vị quá mặn. Ảnh: Internet Ngoài việc hạn chế cho muối và gia vị chứa nhiều muối vào thực phẩm khi sơ chế tẩm ướp, nấu nướng, bạn cũng nên quan tâm đến các thực phẩm, món ăn chế biến sẵn. Chú ý hàm lượng muối trên nhãn thực phẩm trước khi mua và nạp vào cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vi-nay-lien-quan-den-4-trieu-ca-tu-vong-o-mot-nuoc-chi-can-giam-1-gram-da-cuu-song-hang-trieu-nguoi-492853.html