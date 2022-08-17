5 thực phẩm được ví như bàn chải tự nhiên ‘càn quét’ sạch chất độc, ăn đến đâu bổ đến đấy, tăng cường sức khỏe vượt trội

Sức khỏe 17/08/2022 15:57

Bạn có thể lựa chọn cho mình những món thực phẩm lành mạnh, có tác dụng tăng cường thải độc, làm sạch cơ thể hữu ích.

Khi các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt, bạn có thể bảo đảm cho sức khỏe ổn định hơn. Đặc biệt, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm phát huy những công dụng đặc biệt cho cơ thể như: thải độc gan, giảm đầy hơi, bảo vệ tim mạch, bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột hay thậm chí giúp phòng chống bệnh ung thư thông qua những cách như làm sạch cơ thể, loại bỏ các chất độc.

Quả bơ tốt cho gan, tim mạch

Bơ là loại quả rất bổ dưỡng cho cơ thể, nó chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, bao gồm 20 loại vitamin cùng khoáng chất như: vitamin C, E, K và B6,... có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, trong thành phần của quả bơ có chứa một chất dinh dưỡng gọi là glutathione, có tác dụng ngăn chặn ít nhất 30 chất gây ung thư khác nhau. Đặc biệt, nếu bạn ăn bơ còn giúp cho gan giải độc các chất hóa học tổng hợp. Thêm vào đó, bơ có chứa nguồn dinh dưỡng còn giúp làm giảm cholesterol và làm giãn các mạch máu, ngăn chặn độc tính phá hủy động mạch tốt cho tim mạch.

Đây là một trong những thực phẩm tốt cung cấp axit béo có lợi cho tim mạch mà không phải thực phẩm nào cũng có được. Do đó, nó hiệu quả để phòng tránh bệnh tật. Bạn có thể bổ sung một vài lát bơ vào salad, ăn đều đặn và duy trì cách ăn này sẽ giúp tăng cường sức khỏe ổn định.

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Bơ có nhiều tác dụng cho gan và tim mạch. Ảnh: Internet

Quả mơ khô tốt đường ruột

Mơ khô là một trong những loại quả phổ biến ở các tỉnh phía Bắc. Quả mơ khô nổi tiếng là thực phẩm nhuận tràng, làm sạch đường ruột, giúp ngăn ngừa bệnh táo bón. Do đó, bạn có thể sử dụng món ăn này theo mùa để giúp nhuận tràng tốt hơn.

Dưa chuột làm mát gan

Quả dưa chuột từ lâu đã được ví như thực phẩm thanh lọc cơ thể hàng đầu, thành phần của loại quả này còn chứa rất nhiều vitamin E giúp da dẻ tươi trẻ. Vốn chứa đến 90% là nước, cùng với đó là lượng calo gần như bằng 0, dưa chuột sẵn sàng giúp thải độc cho gan, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa chứng khô miệng và cũng rửa sạch cặn thức ăn thừa không mong muốn sau bữa ăn, giúp hơi thở thơm tho hơn.

5 thực phẩm được ví như bàn chải tự nhiên ‘càn quét’ sạch chất độc, ăn đến đâu bổ đến đấy, tăng cường sức khỏe vượt trội - Ảnh 2
Dưa chuột giúp làm sạch cơ thể. Ảnh: Internet

Nếu ngậm 1 lát dưa chuột giữa lưỡi và vòm miệng sẽ giúp hạn chế được mùi hôi miệng một cách tự nhiên.

Bưởi cân bằng đường huyết, chống béo phì

Trong bưởi có chứa nhiều vitamin C, và có chứa thành phần nootkatone, là hợp chất hóa học có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cân cho chị em phụ nữ. Thêm vào đó, quả bưởi cũng giàu chất xơ, giúp bạn no lâu và có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu rất tốt. 

Lượng kali, vitamin C, vitamin B6, kali, magiê, và chất xơ cao giúp thư giãn các mạch máu và thúc đẩy sự lưu thông máu dễ dàng, giảm các bệnh tật trong cơ thể.

Tảo biển loại bỏ mùi cơ thể

Tảo biển chính là một thực phẩm tốt giúp thanh lọc cơ thể, khử mùi hôi hiệu cơ thể hiệu quả. Loại nguyên liệu giàu chất diệp lục không chỉ giúp giúp thanh lọc các kim loại nặng ra khỏi mạch máu, bổ sung các khoáng chất cần thiết mà còn được ví như “chất khử mùi bên trong” cơ thể cực kỳ hữu hiệu.

Điểm danh 4 loại rau ăn sống cực kì nguy hại cho sức khỏe, dù ngon đến mấy bạn cũng phải chế biến để tránh ngộ độc

Điểm danh 4 loại rau ăn sống cực kì nguy hại cho sức khỏe, dù ngon đến mấy bạn cũng phải chế biến để tránh ngộ độc

Những thực phẩm sau đây được các chuyên gia khuyên nên chế biến kĩ càng để phòng tránh bệnh tật.

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