Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), uống nước chanh pha thêm tỏi tạo thành đồ uống có những đặc tính làm sạch thành động mạch, lọc sạch máu, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ .

Ngoài ra, chanh còn rất giàu các chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các chất độc hại, giữ cho máu luôn sạch. Do đó, sử dụng chanh thường xuyên cũng là một cách ngăn ngừa bệnh đau tim , đột quỵ và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Trong khi đó, tỏi được mệnh danh là gia vị vàng cho sức khỏe , tỏi giúp chống viêm và điều trị hàng loạt bệnh hiếm gặp. Đây là một trong những gia vị gần như hàng đầu mang lại tác dụng phòng chống bệnh tim mạch cũng như trong điều trị những tổn thương ở tim.

Nguyên nhân bởi, lượng kali dồi dào trong chanh có tác dụng kiểm soát huyết áp cao, vitamin C giúp hạ thấp nồng độ cholesterol, ngăn ngừa sự đông máu trong thành động mạch.

Nước uống chanh tỏi giúp giảm suy tim, tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh: Internet

Bạn có thể yên tâm sử dụng tỏi và các sản phẩm chế biến từ tỏi giúp giảm suy tim và tăng cường bảo vệ cơ thể khỏe mạnh.

Bạn thực hiện công thức này như thế nào?

Bạn cần chuẩn bị: 1 lít nước + 6 quả chanh bóc vỏ, cắt thành miếng nhỏ + 30 tép tỏi được băm nhỏ.

Thực hiện: Sau khi bạn đã sơ chế nguyên liệu, bạn cho tất cả vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, đổ hỗn hợp vào nồi và đem đun sôi. Ngay khi hỗn hợp sôi hãy tắt bếp và để nguội, sau đó để bảo quản trong tủ lạnh.

Sử dụng chanh và tỏi phòng bệnh. Ảnh: Internet

Cách sử dụng: Bạn có thể uống 50ml mỗi ngày trong 3 tuần đầu tiên, sau đó dừng lại 1 tuần không uống. Tiếp sau đó bạn uống 50ml mỗi ngày trong 3 tuần tiếp rồi dừng lại là xong một liệu trình. Bạn được phép lặp lại liệu trình điều trị này 6 tháng một lần.

Sinh tố 'chanh và tỏi'. Ảnh: Internet

Các lợi ích khác từ chanh

Giúp giảm mệt mỏi, bù nước: Bạn có thể sử dụng chanh khi mệt mỏi, cơ thể cần bù nước, chanh giúp nạp vitamin C, điều thiết yếu mà cơ thể cần. Bạn có thể sử dụng chanh pha mật ong, chanh kết hợp lá bạc hà giúp tăng tác dụng của những nguồn nguyên liệu này.

Tăng cường miễn dịch, phòng các loại bệnh do vi khuẩn: Bạn có thể sử dụng chanh để tăng cường miễn dịch, phòng chống các loại bệnh thông thường như: cảm cúm, ho, sổ mũi. Chanh được xem như 'thần dược' tăng sức đề kháng và trị bệnh hiệu quả.

Cải thiện tiêu hóa: Nước chanh giúp tăng cường khả năng tiêu hóa, giảm độc tố toxin trong thực phẩm khi bạn ăn, hạn chế các chứng khó tiêu, ví dụ như ợ nóng.

Các lợi ích từ chanh hiệu quả trong việc trị bệnh. Ảnh: Internet

Làm sạch răng miệng: Có thể bạn không tin nhưng nước chanh là thức uống ưa thích của các nha sĩ, bởi chúng có thể giảm đau răng và viêm lợi. Bạn có thể uống nước chanh trước hoặc sau khi đánh răng đều được.

Giảm cân hiệu quả: Chanh chứa pectin, chất giúp bạn chống lại cơn thèm ăn và vì thế góp phần tích cực cho cuộc chiến giảm cân của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng chanh ở mức vừa phải.

Bạn có thể uống chanh vào buổi sáng sau khi đã ăn nhẹ và uống một phần nước lọc, tránh sử dụng chanh quá nhiều lần trong ngày. Với người dưới 56kg, vắt nửa trái chanh pha với 1 ly nước. Với người trên 56kg có thể vắt cả trái chanh pha với 1 ly nước. Duy trì thói quen uống chanh đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.