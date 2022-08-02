Xương của bạn đang không khỏe, 4 triệu chứng cấp báo xương bạn đang yếu đi quá nhanh, cần cẩn trọng

Sức khỏe 02/08/2022 11:18

Có thể chúng ta ít chú ý đến xương hơn các bộ phận khác trong cơ thể, chính vì điều đó, các phần quan trọng như chi, cột sống, xương vai, cổ… khi gặp dấu hiệu xuống cấp dễ dẫn đến việc ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Hầu hết, vào một độ tuổi nhất định, xương có biểu hiện xuống cấp. Tình trạng này gây ra các bất lợi không dễ dàng khắc phục. Bên cạnh đó, những thói quen có tác động xấu, làm giảm tuổi thọ của xương khớp cũng khiến nhiều người mắc phải. Việc bạn quan tâm và bảo vệ xương đúng cách sẽ giúp bảo vệ cơ quan này tốt hơn, ít gặp các bệnh liên quan và tránh những gánh nặng về kinh tế. Ngược lại, với một số thói quen và cách sinh hoạt sai, bạn dễ bị mắc bệnh xương hơn.

Các dấu hiệu nhận biết xương bạn đang yếu đi

Móng tay trở nên giòn, dễ gãy hơn

Móng tay là bộ phận biểu hiện phần canxi trong cơ thể bạn có đầy đủ hay không một cách chính xác nhất. Móng tay cũng thể hiện rất nhiều tình trạng bệnh tật khi bạn quan sát kĩ. Những móng tay hồng hào chắc khỏe bỗng trở nên khô, mỏng, dễ gãy giòn và nứt chứng tỏ canxi trong cơ thể bạn thiếu trầm trọng. Bạn nên bổ sung dinh dưỡng một cách thích hợp và tham khảo ý kiến bác sĩ.

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Móng tay giòn biểu hiện của xương yếu. Ảnh: Internet

Răng lung lay

Không thể loại bỏ bộ phận đánh giá tình trạng răng miệng tốt hay không. Răng chính là nơi ‘hiển hiện’ rõ không thua móng tay khi bạn muốn quan sát có thể có thiếu hụt canxi hay không. Nếu không gặp các tình trạng bệnh riêng dẫn đến răng dễ hỏng, bạn có thể nghĩ đến việc xương của mình đang không khỏe. Xương không khỏe gần như dẫn đến việc răng lung lay và dễ rụng.

Bị chuột rút, khó khăn khi di chuyển

Xương yếu thường dễ dẫn đến tình trạng chuột rút cũng như khiến bắp chân đau nhức, cơn đau ngày càng trầm trọng, có thể lây sang cơ toàn thân. Các bộ phận khác như ở đùi, bắp chân, cánh tay và nách cũng có tình trạng chuột rút, căng cứng và khó chịu tương tự. Tốt hơn hết bạn nên tập thói quen di chuyển nhiều hơn, bổ sung thêm các thực phẩm giàu canxi.

Xương của bạn đang không khỏe, 4 triệu chứng cấp báo xương bạn đang yếu đi quá nhanh, cần cẩn trọng - Ảnh 2
Bị chuột rút thường xuyên, biểu hiện của xương yếu. Ảnh: Internet

Đau nhức xương trầm trọng

Nếu tình trạng chuột rút xảy ra khắp toàn thân thì việc xương nhức ở bên trong biểu hiện tình trạng thiếu hụt canxi là 100%. Bạn dễ đau nhức cơ, chuột rút và co thắt... đặc biệt là ở phần đùi, cánh tay khi đi bộ và di chuyển. Tình trạng tê và ngứa ran ở bàn tay, cánh tay, bàn chân, chân cũng như quanh miệng chính là do thiếu canxi. Ngoài ra, bạn còn gặp nhiều tình trạng do xương yếu như: khó di chuyển, đau lưng, gù lưng, rút ngắn chiều cao.

Một số thói quen ảnh hưởng đến xương khớp

Một số thói quen làm giảm tuổi thọ của xương khớp được chỉ ra khiến nhiều người hay mắc phải như: Bẻ tay, vặn lưng, cổ quá mức; ngồi không đúng tư thế, thường xuyên mang nặng, mang giày cao gót, thiếu dinh dưỡng, lười vận động, dùng sai thuốc, giảm cân đột ngột.

Thực phẩm nào tốt cho xương?

Việc bảo vệ xương tốt có liên quan mật thiết đến vitamin D và canxi. Hai nguồn khoáng chất có lợi giúp xương khỏe mạnh. Để tránh các bệnh về xương và các tình trạng như loãng xương, điều quan trọng là chúng ta phải ăn các thực phẩm giàu vitamin D và canxi bạn có thể bổ sung cho mình.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá ngừ là nguồn cung cấp vitamin D và canxi dồi dào. Ngoài việc tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tăng cường bảo vệ xương và xây dựng xương chắc khỏe.

Sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa khác như pho mát, paneer… có khả năng tăng cường xương ở mức độ rất lớn. Đặc biệt là sữa, nó giúp rất nhiều trong việc tăng mật độ xương của cơ thể.

Sữa đậu nành hoặc đậu phụ

Sữa đậu nành, đậu phụ hoặc các thực phẩm làm từ đậu nành khác rất bổ dưỡng cho xương. Nó rất giàu canxi rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của xương.

Xương của bạn đang không khỏe, 4 triệu chứng cấp báo xương bạn đang yếu đi quá nhanh, cần cẩn trọng - Ảnh 3
Các thực phẩm như sữa đậu nành tốt cho xương khớp. Ảnh: Internet

Rau xanh

Thực tế đã chứng minh, rau xanh là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Các loại rau như bông cải xanh và cải xoăn có lẽ là nguồn canxi tốt nhất. Lưu ý rằng, cải bó xôi thuộc loại này, nhưng nó lại chứa axit oxalic, khiến cơ thể con người không thể hấp thụ canxi.

Lòng đỏ trứng

Trứng là một nguồn cung cấp protein dồi dào, đặc biệt là lòng trắng trứng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm cách để tăng mức độ canxi và vitamin D trong cơ thể, thì lòng đỏ trứng là thực phẩm nên dùng, theo The Times of India.

Ngoài ra, bạn chú ý thường xuyên vận động, đón ánh nắng mặt trời khoảng 30p vào sáng sớm sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh tật và cơ thể khỏe hơn mỗi ngày. Bạn có thể chọn cho mình một số cách tập luyện như: yoga, đi bộ, chạy bộ, cầu lông, gym,...

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