Những loại rau có thể khiến bạn ‘tăng cân chóng mặt’, đến thịt cá cũng phải sợ vì calo cao

Bí ngô được biết đến là một trong những loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng . Loại thực phẩm này có thể hữu ích cho người muốn tăng cân nhưng lại không hề thích hợp cho người muốn giảm cân. Lượng tinh bột cao được chuyển hóa thành glucose, là thành phần chính trong cơ thể để lưu trữ chất béo. Do đó, bạn nên ăn bí đỏ ở một lượng thích hợp. Ăn quá nhiều bí đỏ cũng dễ gây nên bệnh vàng da.

Khoai tây cũng được chỉ ra là một loại rau củ gây tăng cân vù vù không kém gì thịt, cá. Thực tế, việc sử dụng khoai tây cho các món ăn ở một số lượng nhất định sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nếu bạn chế biến sai cách, đặc biệt như chiên, xào, rán khoai tây với lượng chất béo và muối cao còn dễ dẫn đến các bệnh tim mạch, bệnh thận. Món khoai tây chiên dầu vốn được ưa chuộng. Bạn nên hạn chế sử dụng chúng quá nhiều và nhớ tăng cường lượng nước khi sử dụng khoai tây chiên mặn.

Bí ngòi

Bí ngòi là một trong những thực phẩm gây bất ngờ trong danh sách tăng cân, bởi loại rau này vốn dễ chế biến, ngon miệng và thường xuyên được sử dụng trong các gia đình.Tuy nhiên, bí ngòi cũng là một trong những loại quả rất giàu tinh bột. Ước tính, 1 quả bí ngòi có thể cung cấp tới 80 calo cho cơ thể. Đồng thời, do trong bí ngòi có hàm lượng đường khá cao nên nếu bạn ăn thường xuyên sẽ khiến cân nặng của bạn tăng lên đáng kể. Do đó, bạn nên có cách sử dụng loại rau này vừa đủ mỗi ngày. Ngoài ra, bạn tránh để thực phẩm này qua đêm và hâm đi hâm lại vì một số chất trong loại rau này khi đun nhiệt độ cao dễ gây ra ung thư.

Một số loại rau khiến bạn tăng cân cao. Ảnh: Internet

Bạn có thể bổ sung với một lượng thích hợp và các cách chế biến nhanh như: xào, hấp, súp giúp chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do, chống viêm và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Củ dền đỏ

Củ dền đỏ nếu sử dụng quá nhiều dễ dẫn đến thừa cân, béo phì. Nguyên nhân là trong củ dền có hàm lượng calo cao. Nếu ăn quá thường xuyên kèm theo chế độ ăn không hợp lý thì cơ thể sẽ tăng cân rất nhanh. Trong khi đó, một lượng sắt hữu ích nạp vào cho cơ thể nếu bạn đang cần bổ sung. Do đó, bạn nên ăn ở mức vừa phải nhé.

Các loại rau củ tốt cho sức khỏe

Cải xoăn

Một khẩu phần cải xoăn nấu chín chứa nhiều vitamin C và chúng có thể giúp cải thiện trí nhớ của bạn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tufts phát hiện ra rằng những người ăn khoảng 1,5 khẩu phần rau xanh mỗi ngày, bao gồm cả cải xoăn, có các chức năng nhận thức tốt hơn hẳn so với những người ăn ít hoặc không ăn rau xanh.

Cải bó xôi

Rau cải bó xôi cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Một nghiên cứu cho thấy rằng các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi chứa nhiều beta-carotene và lutein, hai loại chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu khác thực hiện vào năm 2015 cho thấy ăn rau cải bó xôi có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch, vì nó có thể làm giảm huyết áp. Chỉ với một cốc (khoảng 30 gam) rau cải bó xôi sống đã mang lại cho bạn 56% nhu cầu vitamin A hàng ngày, cộng với toàn bộ nhu cầu vitamin K hàng ngày nhưng lại chỉ chứa khoảng 7 calo.

Một số thực phẩm lành mạnh thích hợp cho người ăn kiêng. Ảnh: Internet

Ớt chuông: Một quả ớt chuông trung bình chỉ có 32 calo nhưng lại chứa nhiều vitamin C, cung cấp 150% giá trị hàng ngày được khuyến nghị. Chất chống oxy hóa trong ớt chuông đỏ giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Cà rốt: Cà rốt là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, cung cấp 428% giá trị khuyến nghị hàng ngày chỉ trong một cốc (nặng khoảng 128 gram). Cà rốt chứa beta-carotene, đây là một chất chống oxy hóa giúp cà rốt có màu cam và có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Khoai lang: Một củ khoai lang cỡ vừa có chứa tới 4g chất xơ, 2g protein và nhiều vitamin C, B6, kali và mangan. Với lượng lớn chất xơ, khoai lang có tác dụng ngăn ngừa chứng táo bón, đồng thời thúc đẩy đường tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Vitamin C và các axit amin trong khoai còn giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, chống đầy bụng, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón.

Khoai lang tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong họ khoai lang, khoai lang trắng còn có nhiều lợi ích sức khỏe bổ sung. Khoai lang trắng có tác dụng ngăn ngừa tiểu đường, giảm đường huyết và cholesterol trong máu.

Súp lơ: Bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa ngăn ngừa ung thư và các chất phytochemical như glucosinolate, có thể chống lại ung thư bàng quang.

Bắp cải tím: Trong 89g bắp cải tím chứa khoảng 2g chất xơ và 85% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Một nghiên cứu cho thấy bắp cải tím có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu và bảo vệ tim mạch, gan rất hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng món ăn này trong bữa ăn.