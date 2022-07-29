5 thói quen nhờ uống nước giúp bạn tránh xa gan nhiễm mỡ, sống thọ thêm 10 tuổi

Mặc dù không có thói quen uống rượu (một trong những nguyên nhân hàng đầu), bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ ngày càng có xu hướng gia tăng trong cuộc sống hiện đại.

Gan nhiễm mỡ là một loại bệnh được chỉ ra do hàm lượng chất béo trong gan cao hơn bình thường. Nếu không sớm được can thiệp kịp thời, vấn đề sức khỏe này có khả năng làm suy giảm chức năng gan, thậm chí kéo theo xơ gan xảy ra. Hiện tại, bệnh gan nhiễm mỡ trở nên phổ biến ở trẻ vị thành niên và là nguyên nhân cao thứ ba gây ra bệnh gan ở người lớn.

Bản thân gan là cơ quan nội tạng lớn và cũng là tuyến tiêu hoá lớn nhất trong cơ thể. Gan đóng vai trò như một "nhà máy hoá chất" kỳ diệu của cơ thể với sức làm việc bền bỉ, hoạt động không ngừng nghỉ. Lá gan có nhiều chức năng nhiệm vụ như: tổng hợp, dự trữ, chuyển hoá, giải độc, tạo và dự trữ máu nhằm duy trì sự sống của cơ thể. Do đó, cần phát hiện sớm nguyên nhân và điều trị thích hợp trước khi có những biến chứng, tổn thương thực sự ở gan.

Không dùng quá nhiều đồ uống có đường

Đồ uống có đường khiến gan kích hoạt sản xuất và tích tụ mỡ trong gan, gia tăng lượng chất béo trong bộ phận này. Uống những loại đồ uống có đường một thời gian dài, bạn dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Những thức uống có đường cũng là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm trí nhớ, béo phì, tiểu đường hay thậm chí ung thư. Bạn nên chọn các loại đường lành mạnh, sử dụng các thức uống tự nhiên ít chứa đường để tăng khả năng bảo vệ cơ thể.

Hạn chế sử dụng bia rượu

Được xác định là nguyên nhân hàng đầu khiến gan nhiễm mỡ. Uống rượu bia làm tăng huy động mỡ từ các mô dự trữ, làm tăng cacbohydrat và axit glucorophotphat do gan bị giảm chức năng, dẫn đến tăng este axit béo, và cuối cùng là tăng tạo trygliceride.

Rượu bia làm giảm oxy hóa axit béo ở ngoài gan. Sự suy giảm chức năng gan kết hợp với chế độ dinh dưỡng kém ở người uống rượu sẽ hạn chế quá trình tổng hợp lipoprotein và ức chế sự thải mỡ ở gan, làm tăng nhiễm mỡ ở gan. Tế bào gan có các hốc chứa đầy mỡ sẽ đẩy nhân tế bào lệch về một phía.Theo các chuyên gia, thỉnh thoảng uống rượu thì không sao nhưng nên tránh uống quá nhiều khi muốn loại bỏ tình trạng gan nhiễm mỡ, dẫn đến xơ gan và ung thư.

Bổ sung thức uống có chất xơ

Trong khi thức uống màu xanh, các loại sinh tố rau củ quả giúp cơ thể loại bỏ tình trạng gan nhiễm mỡ thì việc bạn ít dung nạp các lượng chất này khiến cơ thể dễ mắc và khó điều trị gan nhiễm mỡ tăng cao. Bạn có thể sử dụng các công thức ‘xanh’ từ: rau bina, cần tây, ớt chuông, dưa leo… để có được thức uống lành mạnh, tốt cho gan vào bữa ăn hàng ngày.

Bạn có thể sử dụng các công thức ‘xanh’ từ: rau bina, cần tây, ớt chuông, dưa leo… để có được thức uống lành mạnh, tốt cho gan vào bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Hạn chế đồ uống có gas, nước tăng lực

Một trong những loại nước khiến lá gan của bạn dễ bị nhiễm bệnh chính là các loại nước có gas chứa nhiều đường, các loại nước uống tăng lực dễ dẫn đến tình trạng này. Các chuyên gia nhận định, một thói quen dùng đồ uống có thể góp phần lớn vào việc khởi phát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) chính là việc tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực.

Hạn chế nước trái cây đóng gói

Bản thân các loại nước đóng gói cũng chứa một lượng đường đáng kể dẫn đến chuyển hóa chất béo, khởi đầu của bệnh gan nhiễm mỡ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu. Mặc dù tiện lợi và dễ sử dụng nhưng việc uống nước trái cây tự nhiên, sử dụng trái cây giúp bạn tránh khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ tốt hơn.

Cách phòng tránh bệnh gan nhiễm mỡ

Sử dụng các thực phẩm lành mạnh: Một số loại rau củ quả rất tốt cho tình trạng gan nhiễm mỡ vì có tác dụng làm giảm cholesterol. Chẳng hạn như ngô, nấm hương, rau cần, cải xanh, cải cúc…các loại dầu thực vật có chứa các axit béo không no, các loại cá tươi có khả năng hạn chế cholesterol cũng như củng cố chức năng gan hay thực phẩm như hoa atiso có chứa rất nhiều dinh dưỡng và tốt cho gan nhiễm mỡ.

Nếu có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bạn nên kiêng mỡ động vật, những thực phẩm có nhiều cholesterol như nội tạng động vật, da động vật, lòng đỏ trứng, các loại thịt đỏ chứa nhiều protein tăng lượng chuyển hóa ở gan, kiêng các gia vị nóng và đặc biệt rượu, bia.

Hạn chế sử dụng các sản phẩm có quá nhiều chất béo, thức ăn chiên dầu mỡ. Ảnh: Internet

Bạn nên kiểm soát lượng cholesterol và đường máu, khám sức khỏe định kỳ. Giảm cân một cách khoa học và lành mạnh nếu có tình trạng gan nhiễm mỡ.

Tập thể dục vừa sức mỗi ngày chừng 30 phút tốt cho cơ thể. Vì một cuộc sống chất lượng, hãy luôn tiên phong lựa chọn thực phẩm bổ sung và các chế độ tập luyện lành mạnh nhé.