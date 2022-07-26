Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải

Sức khỏe 26/07/2022 11:16

Mới đây, Hà Tăng đã tiết lộ bệnh tình của mình khiến không ít fans lo lắng. Thời điểm trước đó, Hà Tăng thường xuyên để lộ diện mạo mảnh mai kèm sắc vóc đáng báo động.

Cụ thể, ‘ngọc nữ’ màn ảnh Việt mới đây đã tiết lộ trên trang cá nhân của mình về căn bệnh cô đã mắc trong 3 năm gần đây, khiến thể trạng cô ngày càng gầy. Theo đó, Hà Tăng nêu cụ thể căn bệnh khiến cô tụt cân một cách trầm trọng và xuống sắc một cách trông thấy, vẻ ngoài của cô trông tiều tụy hơn rất nhiều. Các bác sĩ đã chẩn đoán Hà Tăng mắc trào ngược dạ dày thực quản có nguy cơ cao biến chứng thành ung thư thực quản. Hiện, sau 4 tháng tích cực ăn uống và điều trị, người đẹp đã dần khỏe hơn.

Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải - Ảnh 1

 

Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải - Ảnh 2
Hà Tăng tiết lộ bệnh tình của mình trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Cụ thể bài đăng của Hà Tăng chia sẻ về bệnh tình của mình đã từng khiến cô không thở nổi, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, sụt cân và không dám nhìn mình trong gương. Cô viết: "Tôi đã trải qua một cuộc hành trị điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản. Suốt 3 năm trời tôi không thở tốt, tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi như bị cảm cúm.

Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải - Ảnh 3
Hà Tăng sụt giảm cân một cách trầm trọng. Ảnh: Internet

Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng cũa tôi, ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế".

Trào ngược dạ dày thực quản là gì?

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là hiện tượng thức ăn và các chất chứa trong dạ dày như axit, men tiêu hóa, hơi… không ở yên trong dạ dày mà dâng trào từng lúc hay thường xuyên lên thực quản. Thậm chí, có lúc lên đến miệng, gây tổn thương ở thực quản, hầu, họng. Theo các bác sĩ chuyên ngành dạ dày, thực quản, bệnh trào ngược dạ dày hay nói cách khác là chứng trào axit dạ dày.

Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải - Ảnh 4
Trào ngược dạ dày thực quản. Ảnh: Internet

Bệnh này thường không có tác động đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, mắc bệnh lâu sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng (ở trẻ em), viêm thực quản, suy giảm chức năng hô hấp. Biến chứng nặng nhất của căn bệnh này có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này

Theo các bác sĩ, có các nguyên nhân như do vấn đề bất thường từ thực quản, vấn đề về dạ dày và một số ảnh hưởng từ cơ quan khác trong cơ thể. Các nguyên nhân cụ thể như:

- Do tình trạng thức ăn không được tiêu hóa, tồn lại trong dạ dày.

- Do lực tác động đến ổ bụng lớn. Các tình huống như ho lâu ngày, hắt hơi, gập bụng gây áp lực lớn cho ổ bụng. Từ đó trào ngược axit ở dạ dày có điều kiện để xuất hiện.

- Chế độ dinh dưỡng không phù hợp: Người có thói quen sử dụng các loại đồ ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, ăn chanh, cam khi đói, hay người thường xuyên ăn không điều độ, ăn quá no hoặc ăn đêm có nguy cơ bị trào ngược axit dạ dày cao.

Căn bệnh khiến Hà Tăng ngày càng gầy, có nguy cơ biến chứng cao, nhiều người dễ mắc phải - Ảnh 5
Nguyên nhân dẫn đến trào ngược dạ dày. Ảnh: Internet

- Do mắc hen suyễn và một số yếu tố bẩm sinh: Nghiên cứu cho thấy có hơn 75% người mắc bệnh hen suyễn mắc phải trào ngược dạ dày. Các cơn ho kèm theo hen có thể dẫn đến thay đổi áp lực ở ngực, gây ra trào ngược.

- Stress dẫn đến tăng tiết cortisol: Cortisol làm tăng axit trong dạ dày, làm tăng trương lực co bóp của dạ dày, đẩy dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Stress làm rối loạn nhu động thực quản khiến cho cơ thắt thực quản trở nên nhạy cảm, việc giãn mở cơ xảy ra thường xuyên và kéo dài làm dịch vị trào ngược lên thực quản.

- Béo phì, thừa cân: Những người thừa cân, béo phì dẫn đến việc tác động trực tiếp lên vùng bụng, cơ thắt thực quản cụ thể là tạo áp lực lớn lên các bộ phận này. Từ đó, nguy cơ mắc chứng bệnh này cũng tăng lên.

- Hút thuốc lá/ Uống rượu bia: Việc hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc lá cũng được coi là yếu tố nguy cơ và nguyên nhân trào ngược dạ dày. Thói quen hút thuốc có thể gây giảm sản xuất nước bọt, làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày và tạo ra nhiều axit dạ dày. Ngoài ra, thói quen uống rượu là một trong những nguyên nhân trào ngược dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến.

 

Biện pháp cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày

- Để phòng tránh, cải thiện triệu chứng trào ngược axit dạ dày, bạn nên thực hiện thay đổi chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt không lành mạnh.

- Tăng cường những chất có tác dụng trung hòa axit như: Các sản phẩm từ tinh bột: bột ngũ cốc, bột yến mạch, các loại bánh mì,.. Những thực phẩm này có tác dụng nhất định trong việc hạn chế sự bào mòn lớp dịch, axit trong dạ dày. Có thể bổ sung chế độ ăn Low - carb (chế độ ăn ít đường và tinh bột). Ăn Low - Carb sẽ không khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá no, làm giảm đáng kể tình trạng ợ nóng và trào ngược. Rất nhiều những chuyên gia đã đưa ra lời khuyên này cho người bệnh.

- Ăn nhiều các chất đạm dễ hóa trong một số loại thịt như: thịt nạc, thịt vịt... Bổ sung chất xơ có chứa trong các loại đậu như: Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Sử dụng các thực phẩm hỗ trợ chữa trị truyền thống như: Nghệ, mật ong hay bổ sung thêm sữa chua có lợi cho tiêu hóa một cách hợp lý.

- Giảm cân bằng các biện pháp an toàn và tăng hiệu quả như tập thể dục thể thao, vận động điều độ, tránh việc tập luyện quá sức.

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