Trị sỏi thận với chanh và các nguyên liệu này, ‘thần kì’ một đi không trở lại

Sức khỏe 25/07/2022 07:53

Hầu hết, chúng ta dễ mắc bệnh sỏi thận do những thói quen và một số cách sinh hoạt. Ngoài ra, bệnh lý này khá khó phát hiện, chúng ta chỉ bắt đầu nhận ra khi có triệu chứng đau hoặc qua thăm khám sức khỏe định kỳ.

Vì sao bệnh sỏi thận nguy hiểm như vậy?

Theo Tổ chức Thận Quốc gia (Mỹ), có hơn nửa triệu người Mỹ đến phòng cấp cứu vì các vấn đề về sỏi thận mỗi năm. Bệnh tình cũng trở nên phổ biến khi có một số ước tính rằng cứ 10 người thì có 1 người bị vào 1 khoảng thời gian nào đó.

Sỏi thận được hiểu là những cặn lắng tạo thành từ các khoáng chất và muối kết tinh dính lại với nhau, tạo thành từ các chất có trong nước tiểu. Sỏi có thể nhỏ như hạt cát (đôi khi được gọi là sạn thận) hoặc lớn bằng kích thước của một viên ngọc trai.

Khi sỏi di chuyển thường gây ra cảm giác đau đớn ở người bệnh. Nếu nghiêm trọng, chẳng hạn như sỏi bị kẹt trong đường tiết niệu có thể gây ra nhiễm trùng hoặc biến chứng cần đến phẫu thuật can thiệp.

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Sỏi thận là một trong những căn bệnh nghiêm trọng. Ảnh: Internet

Công dụng của chanh trị sỏi thận

Nhắc đến chanh, một loại thực phẩm cũng như vitamin đặc biệt mà chúng ta có thể tận dụng. Bản thân chanh có tính axit mạnh, khả năng chịu nhiệt của vitamin C dưới điều kiện có tính axit khá tốt, không dễ bị mất đi. Các axit hữu cơ như axit citric trong chanh giúp hấp thụ nhiều loại khoáng chất như canxi, magie, sắt… có tác dụng phòng ngừa sỏi thận, đồng thời làm tăng hàm lượng axit trong nước tiểu, qua đó giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận, hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận một cách mạnh mẽ.

Ngoài ra, một số chất xơ pectin, vitamin C chiếm đến 51% lượng tiêu thụ hàng ngày trong chanh có tác dụng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, chống thiếu máu, chống ung thư, cải thiện tiêu hóa, giảm cân và hàng loạt các lợi ích tuyệt vời khác.

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Quả chanh có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Các công thức đánh bay sỏi thận từ chanh

Nước chanh ấm mật ong

Bạn có thể dùng nước chanh ấm mật ong để tăng cường khả năng điều trị sỏi thận. Bạn dùng 60 -100ml nước cốt chanh mỗi ngày pha với nước ấm và mật ong, khuấy đều cho dễ uống. Lời khuyên từ một số chuyên gia, bạn nên uống sau khi ăn nhẹ và sau khi đã uống nước lọc vào buổi sáng. Duy trì nó trong một thời gian và theo dõi sức khỏe.

Nước chanh pha với dầu ôliu

Trong khi thành phần axít axetic trong nước chanh có thể làm tan sỏi thận, thì dầu ôliu tạo thành một lớp phủ trên thành ống tiểu, giúp giảm cảm giác đau đớn trong quá trình sỏi được đẩy ra ngoài.

Cách dùng: Sau khi đã uống nhiều nước, dùng hỗn hợp gồm 60ml nước chanh và 60ml dầu ôliu. Duy trì việc uống hỗn hợp này liên tục trong 3 ngày hoặc cho đến khi sỏi được đào thải.

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Nước chanh có công dụng trị sỏi thận tốt. Ảnh: Internet

Nước chanh pha giấm táo

Hương thơm đặc trưng của chanh đến từ thành phần axit axetic có khả năng làm tan sỏi thận. Tương tự, giấm táo cũng dồi dào thành phần này, do đó, việc kết hợp 2 loại nước này mang lại công dụng điều trị sỏi thận hiệu quả.

Cách dùng: Pha nước ép của nửa quả chanh với 1 muỗng giấm táo rồi khuấy đều. Uống hỗn hợp này 2-3 giờ/lần hoặc dùng thường xuyên như nước uống hằng ngày để đẩy nhanh tốc độ hồi phục sau cơn đau và các triệu chứng liên quan đến sỏi thận.

Nước chanh pha cỏ lúa mì và rau húng quế

Không chỉ chanh mà nước ép lá húng quế cũng chứa axít axetic, do đó, thức uống này giúp hạ nồng độ axít uric trong máu, qua đó làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Trong khi đó, cỏ lúa mì là chất lợi tiểu tự nhiên có tác dụng tăng lưu lượng nước tiểu, nên cũng thúc đẩy nhanh hơn cơ chế đào thải sỏi thận.

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Các tác dụng của chanh và cỏ lúa mì hiệu quả. Ảnh: Internet

Cách dùng: Hòa một muỗng nước chanh và 1 muỗng nước húng quế vào một ly nước ép cỏ lúa mì, uống 2 ly/ngày để đạt kết quả tan sỏi tốt hơn. Cỏ lúa mì có thể tự trồng tại nhà.

Cách phòng ngừa sỏi thận hữu hiệu 

Bổ sung thật nhiều nước

The Nutrition Twins cho biết: “Mất nước là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ra sỏi thận, vì vậy giữ đủ nước là chìa khóa quan trọng để ngăn ngừa sỏi thận. Tất cả chất lỏng đẩy chất độc và sỏi, sạn qua đường tiết niệu".

Bạn nên bổ sung nước nhiều hơn khi thấy nước tiểu có màu đậm, đồng thời, duy trì thói quen sinh hoạt, vệ sinh điều độ để tránh bị sỏi thân.

Bổ sung các thực phẩm giàu canxi

Sỏi thận thường gặp nhất là sỏi canxi nên nhiều người nhầm tưởng rằng bổ sung thực phẩm giàu canxi sẽ gây sỏi thận. Nhưng thực tế, cơ thể thiếu hụt canxi cũng là nguyên nhân tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và loãng xương.

Sữa là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, và việc bổ sung đầy đủ canxi là điều cần thiết cho những người bị sỏi thận canxi. Đồng thời còn tốt cho sức khỏe của xương. Do đó, bạn nên cung cấp đủ lượng canxi cho cơ thể từ các thực phẩm chứa canxi như sữa, phô mai giúp ngăn ngừa sỏi thận. Hạn chế sử dụng các thực phẩm chức năng để bổ sung canxi.

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Bổ sung sữa và các thực phẩm giàu canxi trong việc điều trị bệnh. Ảnh: Internet

Giảm lượng muối ăn hàng ngày

Việc giảm lượng muối trong chế độ ăn cũng có thể cắt giảm lượng oxalate trong nước tiểu, nhờ đó cũng có thể giảm nguy cơ bị sỏi thận.

Cắt giảm lượng caffeine

Nên tránh tiêu thụ quá nhiều các loại đồ ăn, thức uống chứa caffeine như cà phê, trà, thuốc lá vì chúng chính là nguyên nhân khiến cơ thể bạn bị mất nước ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình vẫn bổ sung nước đầy đủ. Mất nước chính là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến bệnh sỏi thận.

Hạn chế đường Sucrose và Fructose

Sucrose là đường ăn hằng ngày, Fructose là đường có nhiều trong các loại trái cây, mật ong, các loại rau củ và các thực phẩm chế biến sẵn. Lượng đường Sucrose và Fructose làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu gây nguy cơ lắng đọng tạo sỏi canxi. Vì vậy, bạn nên hạn chế các thực phẩm chứa nhiều các loại đường này.

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