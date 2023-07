7 thay đổi thần kì của cơ thể khi dùng 1 ly nước chanh ấm vào buổi sáng

Lý do vì sao nước chanh ấm có tác dụng tốt?

Trong Đông y, quả chanh vị chua, tính mát. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội): Chanh là nguồn cung cấp vitamin C. Một quả chanh cung cấp khoảng 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng tiêu thụ hàng ngày. Các chất xơ và các hợp chất thực vật như axit citric, sắt, limonene và naringenin trong chanh cũng vô cùng dồi dào, do đó nó giúp cơ thể có những thay đổi kì diệu.

7 lợi ích kì diệu của việc uống nước chanh ấm buổi sáng