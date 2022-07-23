7 thay đổi thần kì của cơ thể khi dùng 1 ly nước chanh ấm vào buổi sáng

Trong các món nước có tác dụng tuyệt vời, nước chanh ấm là lựa chọn hoàn hảo cho sức khỏe mà chúng ta có thể tận dụng.

Trong Đông y, quả chanh vị chua, tính mát. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội): Chanh là nguồn cung cấp vitamin C. Một quả chanh cung cấp khoảng 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng tiêu thụ hàng ngày. Các chất xơ và các hợp chất thực vật như axit citric, sắt, limonene và naringenin trong chanh cũng vô cùng dồi dào, do đó nó giúp cơ thể có những thay đổi kì diệu.

1. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Chanh được tạo thành từ khoảng 10% carbs, chủ yếu ở dạng chất xơ hòa tan và đường đơn giản. Chất xơ chính trong chanh là pectin, một dạng chất xơ hòa tan có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe. Chất xơ hòa tan có thể cải thiện sức khỏe đường ruột và làm chậm quá trình tiêu hóa đường và tinh bột. Việc sử dụng một cốc chanh ấm buổi sáng nâng cao sức khỏe tuyệt vời này.

Chanh ấm pha mật ong có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Nghiên cứu cho thấy ăn trái cây và rau quả giàu vitamin C - flavonoid giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Các chất xơ và các hợp chất thực vật trong chanh cũng có thể làm giảm đáng kể một số yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim và cholesterol, đặc biệt nó cải thiện lưu thông máu. Từ các nghiên cứu khác nhau, trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Boston (Mỹ) và các tổ chức khác đã xác nhận thông tin này là chính xác.

3. Thúc đẩy giảm cân

Chanh là loại trái cây tuyệt vời được sử dụng để giảm cân. Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt. Chanh cũng có đặc tính lợi tiểu, giúp giải độc cơ thể và đốt cháy chất béo, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

4. Bảo vệ chống thiếu máu

Thiếu máu thiếu sắt là khá phổ biến khi cơ thể không nhận đủ chất sắt từ thực phẩm hàng ngày. Chanh có chứa một số chất sắt, đồng thời chứa cả vitamin C và axit citric, chúng có thể bảo vệ chống thiếu máu bằng cách đảm bảo cơ thể hấp thụ càng nhiều chất sắt càng tốt (hầu hết giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất sắt từ các thực phẩm thực vật khác).

Chanh giúp cơ thể hấp thụ các chất sắt từ các nguồn thực vật dễ dàng. Ảnh: Internet

5. Cải thiện sức khỏe làn da

Chanh rất giàu vitamin C, một thành phần rất tốt cho sức khỏe làn da của bạn với khả năng tăng sinh collagen cực nhanh. Đây cũng là chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp trẻ hóa làn da và ngăn ngừa nếp nhăn, làm mờ vết thâm. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố và diệt khuẩn để mang lại làn da sáng mịn.

6. Giảm nguy cơ ung thư

Một chế độ ăn uống lành mạnh giàu trái cây và rau quả có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Một số nghiên cứu quan sát đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều trái cây có múi có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn, trong khi các nghiên cứu khác không tìm thấy tác dụng nào.

Nước chanh chống ung thư, tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

7. Tăng cường năng lượng

Uống một ly nước chanh khi bụng đói có ích cho bộ não. Ngoài ra, chanh rất giàu kali, có tác dụng nuôi dưỡng và thúc đẩy hoạt động của các tế bào thần kinh, cải thiện nhận thức.

Nên uống nước chanh ấm khi nào?

Vào buổi sáng, đồ uống này là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn giảm cân, giữ dáng, làm đẹp da và tăng cường khả năng chống oxy hóa.

Ngay khi vừa thức dậy, cơ thể thiếu nước nhất, lúc này, cơ thể sẽ hấp thu hầu hết các chất dinh dưỡng trong chanh, giúp bổ sung năng lượng, khởi động ngày mới và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cách uống nước chanh hiệu quả. Ảnh: Internet

Nên uống một cốc nước lọc, ăn uống nhẹ trước khi uống nước chanh, bằng cách này, nước chanh giúp làm loãng độ nhớt của máu tránh axit trong dạ dày tăng quá cao. Một số người bệnh hàn âm (thiếu dương khí), lạnh trong người, thường xuyên mệt mỏi phải cẩn trọng khi uống nước chanh vì có thể khiến bệnh nặng hơn. Nếu bạn bị viêm loét hoặc bệnh trào ngược dạ dày bạn cũng nên lưu ý. Duy trì cách uống ở mức vừa phải, nên thay đổi tùy theo thể trạng và sức khỏe của từng người.

Bạn có thể uống thức uống này hàng ngày. Nhưng tốt nhất nên dùng ống hút để chanh không tấn công men răng. Chuyên gia dinh dưỡng Laura Tajan khuyên bạn nên uống tối đa 2 hoặc 3 lần trong tuần.

Cách pha nước chanh tốt cho sức khỏe

Bạn nên pha nước chanh ấm để được nhiều lợi ích nhất. Nguyên nhân là bởi vì nhiệt độ cao hơn của nước có thể giúp chiết xuất tối đa lượng flavonoid có lợi trong chanh, trong khi, nước lạnh có thể không chiết xuất hết các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là từ vỏ chanh. Đặc biệt, không nên pha trong nước quá nóng sẽ phân hủy vitamin C và các chất dinh dưỡng - theo Best Health.

Bạn nên dùng cả vỏ quả chanh sạch khi pha, vỏ chanh có chứa polyphenol, giúp cải thiện sự trao đổi chất, lý tưởng nhất là nửa trái chanh cho 1 ly nước. Tuy nhiên, nếu gặp vấn đề về tiêu hóa, có thể thử thêm một lát chanh vào tách trà xanh cũng rất tốt cho sức khỏe.

Không nên uống khi lạnh trong người, mệt mỏi. Ảnh: Internet

Công thức pha như sau: Dùng một ly nước ấm 240ml (6 phần nước sôi + 4 phần nước lạnh), Vắt vào ly nước ½ trái chanh vừa, khuấy đều và thả luôn phần vỏ chanh vào trong. Để yên khoảng 3-5 phút. Sau đó, bạn thêm mật ong, gừng hoặc một ít lá bạc hà giúp thức uống ngon miệng và bổ dưỡng hơn.