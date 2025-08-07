Người nhà bệnh nhân cho biết, tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông đang ngồi ăn lẩu cùng gia đình. Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái mà đặc biệt còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, với một vết thương hở vùng bìu trái.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 7/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp nam bệnh nhân 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín và nhiều vết thương ở chân do nổ bình ga mini.

Tại thời điểm nhập viện, tổn thương bên ngoài vùng bìu trái chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3cm. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn bên trong, đè đẩy tinh hoàn lệch trục - điều này cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn mà mắt thường không nhìn thấy được.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đưa ông đến cơ sở y tế địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.

Người đàn bị thương nặng do nổ bình ga mini khi đang ăn lẩu. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục", Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.

Các bác sĩ đã lấy hết dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn trái cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, đến ngày 30/7 tình trạng sức khỏe ổn định, vừa được ra viện.

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu cho biết, mảnh vỡ bình ga lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh gây tổn thương sâu dù vết ngoài da chỉ 3cm. Khối máu tụ lớn phát hiện qua siêu âm đã chèn ép gần như toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn.

"Nếu phẫu thuật chậm vài giờ, tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề. May mắn lớn là chúng tôi kịp giải ép, lấy dị vật và bảo tồn thành công", TS Tuấn nói.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo bác sĩ Tuấn, đây không phải là trường hợp cá biệt. Bình ga mini kém chất lượng đang tiềm ẩn nguy cơ lớn trong nhiều gia đình. Khi xảy ra nổ, các mảnh vỡ từ vỏ bình bằng kim loại hoặc nhựa có thể gây sát thương mạnh, đặc biệt nguy hiểm nếu bắn trúng các vùng nhạy cảm như vùng sinh dục. Không chỉ vậy, các thiết bị nén khí khác như bình xịt, bình ga du lịch hay bình camping nếu không đạt tiêu chuẩn an toàn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng nhiều lần cũng có nguy cơ phát nổ tương tự.

Mọi người phải hết sức lưu ý khi dung bình ga mini. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Từ thực tế ca bệnh này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không sử dụng lại bình ga mini đã qua sử dụng, không dùng các bình móp méo, hết hạn hay không còn tem nhãn rõ ràng. Khi sử dụng bếp ga mini, nên đặt xa người, xa tường và các vật dễ cháy. Nếu phát hiện bất kì dấu hiệu rò rỉ như xì khói, mùi ga lạ, phải dừng sử dụng ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.

Về phía các cơ sở y tế tuyến dưới, bác sĩ Tuấn cho rằng chấn thương vùng kín do cháy nổ là một loại tai nạn hiếm gặp nhưng rất dễ bỏ sót tổn thương nếu không được thăm khám kĩ bằng các phương tiện hình ảnh học như siêu âm Doppler. Mắt thường nhiều khi không phát hiện được dị vật sâu hay mức độ máu tụ nguy hiểm. Việc chuyển bệnh nhân đến các cơ sở có chuyên khoa tiết niệu sâu là vô cùng quan trọng, giúp kịp thời đánh giá tổn thương, tránh biến chứng muộn như nhiễm trùng, vô sinh hay rối loạn nội tiết.

Đối với các cơ quan chức năng, vấn đề quản lí bình ga mini cần được siết chặt. Cần rà soát, kiểm tra chất lượng các sản phẩm lưu hành trên thị trường, cấm tuyệt đối việc tái chế, tái sử dụng bình ga cũ. Những vi phạm cần được xử lí nghiêm để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. “Thời gian vàng để cứu tinh hoàn chỉ tính bằng giờ. Đừng để sự cẩu thả của nhà sản xuất hay thói quen tiết kiệm sai cách cướp đi quyền làm cha của bất kỳ ai”, bác sĩ Tuấn khuyên.