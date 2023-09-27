Rò khí bình gas, nam thanh niên tử vong thương tâm sau 1 tiếng nhập viện trong tình trạng cơ thể cháy đen

Tin y tế 27/09/2023 17:15

Trường hợp bệnh nhân bị bỏng trong phòng kín, nên khả năng đã hít nhiều muội than, khí độc, vì gas làm cháy những vật liệu xung quanh. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được ekip điều trị đặt nội khí quản, đặt máy thở, bù dịch, điện giải, dùng kháng sinh, kháng viêm, chống phù nề.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 27/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị bỏng thương tâm vì nổ khí gas tại khách sạn.

Bệnh nhân là anh N.T.T. (48 tuổi, quê Bình Thuận). Theo lời kể của gia đình, anh T. làm bảo vệ cho một khách sạn ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Rạng sáng 26/9, anh phát hiện tại khu vực bếp của khách sạn có mùi khí gas nồng nặc nên tiến đến kiểm tra.

Tuy nhiên khi vừa bật công tắc đèn, bình gas trong phòng phát nổ khiến người đàn ông bị thương nặng, cơ thể cháy đen.

Anh T. được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển gấp lên tuyến trên. Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng bỏng diện tích 89% độ 2-3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp nặng.

Rò khí bình gas, nam thanh niên tử vong thương tâm sau 1 tiếng nhập viện trong tình trạng cơ thể cháy đen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị H., vợ anh T. cho biết, khoảng 7h ngày 26/9 (tức sau 1 tiếng chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu), gia đình được nhân viên y tế thông báo bệnh nhân đã ngừng tim, ngừng thở, mạch và huyết áp bằng 0.

"Lúc đó bệnh viện đã viết giấy báo tử, kêu chuẩn bị đưa về. Gia đình đã mua quần áo, mền để chờ lo hậu sự. Nhưng bác sĩ cấp cứu nói còn nước còn tát, tiếp tục kích điện tim cho chồng tôi. Tầm 30 phút sau, chồng tôi đập tim trở lại, sau đó cũng có lại mạch và huyết áp", vợ bệnh nhân nói.

Theo bác sĩ, trường hợp này bệnh nhân bị bỏng trong phòng kín, nên khả năng đã hít nhiều muội than, khí độc, vì gas làm cháy những vật liệu xung quanh. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được ekip điều trị đặt nội khí quản, đặt máy thở, bù dịch, điện giải, dùng kháng sinh, kháng viêm, chống phù nề.

Dù có tim trở lại nhưng vì vết thương quá nặng, rạng sáng 27/9, anh T. không qua khỏi.

Dẫn tin từ VnExpress, nhiều trường hợp cháy do rò khí gas gây nổ bình gas, nạn nhân nếu không được can thiệp kịp thời có nguy cơ ngộ độc khí, bỏng đường hô hấp (mắt, mũi, miệng)..., nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra bỏng diện rộng sẽ để lại sẹo dính, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khả năng vận động của người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi sử dụng bình gas, cần nắm rõ và tuân thủ hướng dẫn khi sử dụng, tránh xảy ra tai nạn.

 

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