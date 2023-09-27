Cập nhật tình hình sức khoẻ của 8 người tiếp xúc gần với ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên ở TP.HCM

Tin y tế 27/09/2023 06:23

Ngày 26/9, Sở Y tế TPHCM đã có thông tin chính thức về ca mắc đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên phát hiện ở TPHCM. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân có địa chỉ thường trú ở tỉnh Đồng Nai đầu tiên được ghi nhận.

Theo thông tin từ Dân Trí, vào ngày 22/9, nam thanh niên 25 tuổi (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đến khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TPHCM. Ngày 23/9, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân đã khởi phát trước đó khoảng 1 tuần với các triệu chứng nổi hạch 2 bên bẹn, sốt, sưng đau ở cơ quan sinh dục và nổi 2-3 mụn nước nhỏ.

Sau đó, bệnh nhân nổi thêm các nốt mủ ở tay, chân, ngực, các nốt loét xuất hiện toàn thân, ngứa, khó chịu, không sốt. Trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam.

Cập nhật tình hình sức khoẻ của 8 người tiếp xúc gần với ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, có mụn nước rải rác, không có sang thương mới. 

Sau khi phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân cho biết thêm có tạm trú tại TP.HCM. Nhận thông tin trên, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã tiến hành điều tra dịch tễ và lập danh sách 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, gồm 4 người tại TPHCM, 1 người ở Bình Dương và 3 người ở Đồng Nai.

Trong đó, có một người là bạn gái của bệnh nhân, đang cư trú tại tỉnh Bình Dương. Người này không đi nước ngoài và cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ ngày 24/9, hiện cách ly điều trị tại một cơ sở y tế của tỉnh Bình Dương, tình trạng sức khỏe ổn định.

Những người tiếp xúc gần còn lại hiện không có triệu chứng bất thường.

Cập nhật tình hình sức khoẻ của 8 người tiếp xúc gần với ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thực hiện tốt cách ly, điều trị và chăm sóc người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo HCDC tiếp tục phối hợp với CDC Bình Dương và Đồng Nai để điều tra dịch tễ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà trọ và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân.

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, bệnh đậu mùa khỉ (Mpox ) lây qua các chất tiết có mang virus từ các sang thương phát ban đậu mụn nước, mụn mủ. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc gần bao gồm qua tiếp mặt với mặt, cọ sát da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, gồm cả quan hệ tình dục.

Phòng nhiễm bệnh đậu mùa khỉ bằng cách hạn chế tiếp xúc gần với người nghi nhiễm hoặc đã mắc bệnh, hoặc với động vật có thể bị nhiễm bệnh, thực hành tình dục an toàn. Thường xuyên làm sạch và khử trùng môi trường có thể bị nhiễm virus từ người mắc bệnh.

Trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, ở một số người, khi nhiễm bệnh có thể dẫn tới các biến chứng hoặc thậm chí tử vong. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người bị suy giảm miễn dịch có thể có nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ

Cập nhật mới nhất tình hình sức khoẻ của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Bình Dương

Cập nhật mới nhất tình hình sức khoẻ của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Bình Dương

Bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên của Bình Dương là chị N.K.L (22 tuổi, trọ tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Người này là bạn của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Đồng Nai.

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