Bình Dương ghi nhận người đầu tiên mắc đậu mùa khỉ: Là bạn gái của ca bệnh trước đó ở Đồng Nai

Tin y tế 25/09/2023 19:17

Ngày 25/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ca mắc là chị NKL (22 tuổi, đang tạm trú tại một nhà trọ ở huyện Bắc Tân Uyên).

Thông tin ban đầu được biết, chị L là bạn gái của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Đồng Nai.

Hiện ngành y tế Bình Dương đã khoanh vùng, phun khử khuẩn môi trường khu vực quanh khu vực nhà ở của bệnh nhân. Đồng thời, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Hiện tại, chị L đang được cách ly, theo dõi điều trị tại khoa nhiễm thuộc Trung tâm y tế TP Tân Uyên.

Ngay trong ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có công văn hỏa tốc gởi các đơn vị trực thuộc để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

Theo đó, Sở y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính đậu mùa khỉ, quản lý xử lý kịp thời ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng.

Bình Dương ghi nhận người đầu tiên mắc đậu mùa khỉ: Là bạn gái của ca bệnh trước đó ở Đồng Nai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ báo Nhân Dân, Đồng Nai ghi nhận bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ là anh L.V.T, 25 tuổi, làm nghề lao động tự do, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 17/9, bệnh nhân T khởi phát bệnh, với triệu chứng như: Sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đến điều trị tại phòng khám tư nhưng không thuyên giảm.

Ngày 22/9, bệnh nhân T đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh với các triệu chứng nổi hạch bẹn, phát ban dạng mủ tại vùng mặt, niêm mạc miệng, lòng bàn tay, chân.

Nghi ngờ bệnh nhân T mắc bệnh đậu mùa khỉ, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân T dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 28/8 đến ngày 17/9, chưa ghi nhận bệnh nhân T đi nước ngoài hoặc tiếp xúc với người nước ngoài.

Ngày 2/9, bệnh nhân về nhà tại ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, có tiếp xúc với 4 người trong nhà. Đến tối, trở lại nơi tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/9, bệnh nhân tiếp xúc với bạn gái là chị N.T.L, tạm trú tỉnh Bình Dương. Chị L làm nghề lao động tự do, đang có triệu chứng phát ban dạng mụn mủ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cho biết, đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Hiện, chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đã điều tra dịch tễ, lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân T từ 21 ngày trước khởi phát đến nay. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương điều tra lịch sử tiếp xúc của trường hợp bệnh T với người thân trong khoảng thời gian từ ngày 17/9 đến nay.

Như vậy, đây là ca bệnh đầu mùa khỉ thứ 3 được ghi nhận tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

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