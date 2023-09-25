Nóng: Đồng Nai ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, ca thứ 3 cả nước

Tin y tế 25/09/2023 15:42

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 ca dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là một nam thanh niên làm việc ở TP.HCM.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 25.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết vừa phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Bệnh nhân là nam (anh T., 25 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc), làm việc ở TP.HCM.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ, bệnh nhân khởi bệnh ngày 17.9 và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám, điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đến ngày 22.9, bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám. Tại đây các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ nên đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM và đến ngày 23.9 cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

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Bệnh nhân ở Đồng Nai là ca bệnh mắc đậu mùa khỉ thứ 3 tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Theo VTV News đưa tin trước đó, ngày 16/9, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn gái N.T.L lao động tự do (sinh năm 2001, tạm trú tại TP. Tân Uyên, Bình Dương), hiện tại N.T.L cũng đang có triệu chứng phát ban dạng mụn mủ xung quanh cơ quan sinh dục. Từ ngày 17/9 đến ngày khởi phát bệnh (22/9) có tiếp xúc với 4 người thân đang trong giai đoạn ủ bệnh.

Đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đồng Nai, trước mắt chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

CDC Đồng Nai kiến nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, CDC Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý đối với bệnh nhân và bạn gái bệnh nhân, đặc biệt lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân với các đồng nghiệp, người thân xung quanh trong khoảng thời gian từ ngày 17/9/2023 đến nay để đưa ra các biện pháp xử trí kịp thời theo hướng dẫn tại Quyết định 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc giám sát, theo dõi y tế đối với 4 trường hợp người thân có tiếp xúc gần với bệnh nhân (tiếp xúc lần cuối ngày 02/9/2023) cho đến hết ngày 23/9/2023.

Cần tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát nhập cảnh, giám sát cộng đồng và tại các cơ sở y tế để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường hoạt động truyền thông về tình hình dịch, các nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, bệnh nhân ở Đồng Nai là ca bệnh mắc đậu mùa khỉ thứ 3 tại Việt Nam được ghi nhận đến thời điểm hiện tại. Trước đó, ngày 3-10-2022, Bộ Y tế báo cáo Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên, chủng Monkeypox virus thuộc clade IIb.

Bệnh nhân là nữ, 35 tuổi, thường trú TP.HCM, khởi phát bệnh ngày 18-9 khi đang du lịch tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE). Sau ba tuần điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và được cho xuất viện ngày 14-10-2022.

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Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam là bệnh nhân ở TP.HCM, đã xuất viện sau 3 tuần điều trị. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Bệnh nhân thứ hai là nữ, 38 tuổi, được xác định từ Dubai về TP.HCM và có tiếp xúc với ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) không phải là bệnh mới, bệnh ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu, do đó có tên là bệnh đậu mùa khỉ. Trường hợp bệnh đầu tiên ở người được ghi nhận vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô, kể từ đó bệnh đậu mùa khỉ ở người trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi.

Bệnh có nguồn gốc từ châu Phi, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, qua quan hệ tình dục, giọt bắn đường hô hấp, vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con.

Thời gian ủ bệnh thường từ 6-13 ngày, nhưng có thể dao động từ 5-21 ngày. Biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh đậu mùa, các triệu chứng thường thấy là: sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần.

Lại triệu tập Ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ sau công bố tình trạng COVID-19

Lại triệu tập Ủy ban khẩn cấp về đậu mùa khỉ sau công bố tình trạng COVID-19

Cuộc họp lần thứ 5 của EC IHR Mpox bàn về dịch đậu mùa khỉ dự kiến diễn ra một ngày sau đó.

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