Thêm một trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ sau khi trở về Đắk Lắk từ chuyến du lịch Nam Phi

Tin y tế 03/11/2022 09:00

Trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ là ông N.V.P., ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 2/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về việc ghi nhận 1 người dân có biểu hiện mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi về.

Theo đó, trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ là ông N.V.P. (SN 1963, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lời khai của bệnh nhân, ngày 19/10, ông P. đi sang Nam Phi du lịch. Trong thời gian du lịch, bệnh nhân đi nhiều nơi và tiếp xúc, nói chuyện, bắt tay với nhiều người.

Ngày 26/10, bệnh nhân đi máy bay về lại Viêt Nam. Từ ngày 26/10 đến ngày 1/11 bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình và người xung quanh. Đến ngày 1/11, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều mụn đỏ ở bụng và lưng nên khai báo y tế và tự cách ly tại nhà.

Hiện bệnh nhân khỏe, không sốt, nổi nhiều mụn đỏ ở bụng và lưng. Những trường hợp tiếp xúc gần chưa có biểu hiện bất thường khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và truyền thông kiến thức phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ cho cộng đồng xung quanh. Đồng thời lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm.

 

Thêm một trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ sau khi trở về Đắk Lắk từ chuyến du lịch Nam Phi - Ảnh 1
Ngành y tế Đắk Lắk thành lập khu điều trị bệnh đậu mùa khỉ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sở Y tế Đắk Lắk cũng đã có Công văn khẩn chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, trong đó, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức rà soát, các trường hợp đến địa phương có yếu tố dịch tễ bệnh đậu mùa khỉ; Duy trì các đội phản ứng nhanh tại đơn vị và các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Triển khai thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại địa phương; Chuẩn bị sẵn sàng về trang thiết bị và hậu cần để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch.

Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar, Sở Y tế yêu cầu tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo đúng quy định; Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ và phối hợp các cơ quan đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

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Ông Tâm cho biết thêm, qua quá trình điều tra dịch tễ, bệnh nhân đầu tiên và thứ 2 ở cùng nhà tại Dubai (Ấn Độ).

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